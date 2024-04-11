В США выставили на продажу новый сорт петунии. Она светится в темноте

Ее не смущает, что растение генетически модифицировано. Прецедент уже был. Семь лет назад в садах и парках в Европе и США появилась оранжевая петуния. Ей был привит ген кукурузы. По идее, растение не должно было покидать пределы лаборатории, так что власти попросили людей уничтожить его и семена. Однако просьба вызвала недоумение у садоводов. «Это же петуния. Мы ее есть не будем. Да и оранжевый ген от кукурузы. Почему мы не можем разводить такие растения?» — Блазек вспоминает, что говорили в то время. Все закончилось тем, что в США одобрили оранжевую петунию.