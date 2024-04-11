В США выставили на продажу новый сорт петунии. Она светится в темноте

Компания Light Bio (США, город Кетчум) создала генетически модифицированную петунию. Она светится в темноте. Десять лет ушло от разработки до получения специального разрешения на это растение, уточняют в National Public Radio.
Теперь его можно купить в Сети. Цена вопроса — $29. Светящаяся петуния не нуждается в особом уходе, садоводам советуют заботиться ней как об обычном растении.
В Light Bio называют генетически модифицированную петунию «светлячком». Но генов этого насекомого у нее нет — они не вписывались в естественные метаболические процессы. Вместо них растению привили гены биолюминесцентных грибов и плесени.
У петунии- «светлячка» нет практического применения. Ее нельзя использовать для создания лекарств или в сельском хозяйстве.
«Люди не думают о науке как о том, что просто может принести чуть-чуть радости в нашу жизнь. Мы решили, что можем сделать нечто особенное — создать декоративное растение, которое бы привнесло немного волшебства в будни», — говорит глава компании Light Bio Кит Вуд.
Исполнительный директор образовательной некоммерческой организации National Garden Bureau Дайана Блазек считает, что покупатели всегда ищут что-то новое. Петунии, по ее мнению, — «гарантированный бестселлер».
«Моя бабушка выращивала петунии, а у меня появилась петуния, которая светится в темноте. Круто же», — заметила Блазек.
Ее не смущает, что растение генетически модифицировано. Прецедент уже был. Семь лет назад в садах и парках в Европе и США появилась оранжевая петуния. Ей был привит ген кукурузы. По идее, растение не должно было покидать пределы лаборатории, так что власти попросили людей уничтожить его и семена. Однако просьба вызвала недоумение у садоводов. «Это же петуния. Мы ее есть не будем. Да и оранжевый ген от кукурузы. Почему мы не можем разводить такие растения?» — Блазек вспоминает, что говорили в то время. Все закончилось тем, что в США одобрили оранжевую петунию.
Редактирование генов используют не только для того, чтобы получить новые сорта растений. Команда ученых из Дании и США создала заменитель мяса из плесени кодзи. Эксперты внесли несколько правок в ее геном, собрали генетически модифицированный урожай и испекли из него котлету.