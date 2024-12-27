В США выпустят таблетки для продления жизни собак, пишет Guardian

«Выяснение того, как предотвратить возрастной спад у собак, является действительно важным фактором для того, чтобы сделать то же самое с людьми, потому собаки болеют схожими возрастными заболеваниями и разделяют наше окружение и привычки так, как лабораторные мыши этого не делают», — приводит газета слова Халиуа.