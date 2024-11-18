В США вручили почетные «Оскары». Гости — Джоли, Эйдельштейн, Борисов

Премия присуждается за «выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией». Лауреатов выбирает Совет управляющих академии. Победителей определяют в номинациях: «Почетная премия академии», «Гуманитарная премия Джина Хершолта» и «Продюсерская премия Ирвинга Г. Тальберга». Ее вручают с 1929 года, как и сам «Оскар».