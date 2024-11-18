В США вручили почетные «Оскары». Гости — Джоли, Эйдельштейн, Борисов

В Лос-Анджелесе в 15-й раз состоялось вручение почетной премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (Governors Awards). Мероприятие, по традиции, прошло в Большом бальном зале центра Hollywood & Highland неподалеку от Dolby Theatre, где с 2001-го ежегодно проводится основной «Оскар».
Премия присуждается за «выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией». Лауреатов выбирает Совет управляющих академии. Победителей определяют в номинациях: «Почетная премия академии», «Гуманитарная премия Джина Хершолта» и «Продюсерская премия Ирвинга Г. Тальберга». Ее вручают с 1929 года, как и сам «Оскар».
Наград были удостоены посмертно композитор и аранжировщик Куинси Джонс (умер 3 ноября в возрасте 91 года), который стал первый чернокожим продюсером, чей проект был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм» («Цветы лиловые полей» режиссера Стивена Спилберга), и кастинг-директор Джульет Тейлор.
Премию Хершолта получил сценарист и режиссер Ричард Кёртис («Реальная любовь», «Бойфренд из будущего»), а премию Тальберга — продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи. Золотые статуэтки им вручил исполнитель роли агента 007 в пяти частях бондианы Дэниэл Крэйг.
На ковровой дорожке мероприятия отметились звезды картин, потенциально претендующих на награды в этом сезоне: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Майки Мэдисон («Анора»); Деми Мур и Маргарет Куэлли («Субстанция»); Тильда Суинтон и Джулианна Мур («Комната по соседству»); Селена Гомес, Зои Салдана и Карла София Гарсон («Эмилия Перес»); Эдриан Броуди, Фелисити Джонс и Гай Пирс («Бруталист»); Пол Мескал («Гладиатор 2»); Киран Калкин и Джесси Айзенберг («Реальная боль»); Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова («Ученик. Восхождение Трампа»), Николь Кидман («Плохая девочка»), Сирша Ронан («Выгон»), Анджелина Джоли («Мария»), Кейт Уинслет («Великая»), Колман Доминго («Синг-Синг») и другие.
Среди гостей мероприятия были также замечены Том Хэнкс с супругой, Джуд Лоу, Дженнифер Лоуренс, Шэрон Стоун и еще ряд знаменитостей.
Предыдущая премия за киносезон 2023 года состоялась лишь 9 января этого года. Тогда церемонию перенесли на два месяца из-за забастовки актеров и сценаристов.
Предварительное голосование членов киноакадемии — в этом году их число выросло до 10 910 человек — начнется 9 декабря и завершится 13 декабря. Объявление шорт-листа премии «Оскар» состоится 17 декабря. Голосование по выбору номинантов пройдет с 8 января по 12 января. Окончательный список претендентов на «Оскар» объявят в прямом эфире 17 января, а сама церемония — 2 марта.
На прошлой неделе стало известно, что ведущим 97-й церемонии вручения премии «Оскар» станет телеведущий, продюсер, комик и лауреат премии «Эмми» Конан О’Брайен. Для него это первый подобный опыт.