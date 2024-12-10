В США впервые подали в суд за копирование вайба фото в Instagram

При этом юрист признает, что в условиях создания цифрового контента — «размытый ландшафт», где сложно, а порой невозможно определить авторство. «Возникает ощущение, что вы одновременно и создатель, и заемщик. Мода строится на этом. Все креативные индустрии — живопись, музыка, кино — основаны на заимствовании определенных идей из прошлого, а также, в идеале, на попытках привнести во что-то что-то свое. Я не знаю, хочет ли кто-то в результате зайти слишком далеко», — говорит Фромер.