В США впервые подали в суд за копирование вайба фото в Instagram

24-летняя блогер Сидни Гиффорд подала иск в федеральный суд штата Техас против 21-летней Алиссы Шейл за копирование вайба фотографий в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), поскольку обе используют аккаунты для продвижения товаров на «витринах» в Amazon, пишет The New York Times.
Слово «вайб» (англ. vibe) можно перевести как настроение, атмосфера, в случае с фото и другими видами искусства — эстетика, стиль.
Гиффорд (301 тыс. подписчиков в Instgram) создает контент в минималистичной эстетике и нейтральных тонах. В январе она зарегистрировала авторские права на некоторые из фотографий, которые, по мнению девушки, использует второй блогер (138 тыс. подписчиков). Изображения фигурируют в иске в качестве доказательств. Фото инфлюенсеров в материале NYT кажутся схожими по стилю: нейтральные тона, обстановка, позы девушек.
По словам Гиффорд, Шейл начала имитировать ее онлайн-образ и изменила свой внешний вид. До этого девушки дважды встретились в Остине, штат Техас, вместе с другим блогером для создания контента для своих аккаунтов. Шейл утверждает, что ее пригласила Гиффорд, однако на встречах она чувствовала себя некомфортно и после второй заблокировала Гиффорд в Instagram. Последняя называет встречи «профессиональными» и говорит, что не помнит, кто инициировал общение.
Обе девушки заявляют, что продажа товаров с помощью «витрины» Amazon — их основной доход. Это стало главной претензией Гиффорд, которая утверждает, что ее подписчики стали путать ее аккаунт со страницей Шейл, в связи с чем у заявительницы упали продажи. По словам Гиффорд, Шейл скопировала из ее поста список товаров, на подбор которых она тратит значительное количество времени.
Шейл, в свою очередь, считает обвинения необоснованными. «Это то, как я зарабатываю себе на жизнь, и не только это, это мой личный бренд, — сказала она. — Я чувствую, что мне нужно защищаться».
Летом адвокаты Шейл подали ходатайство о снятии большинства обвинений, заявляя, что иск Гиффорд не попадает под действие закона об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, D.M.C.A.), поскольку в нем говорится не о воспроизведении идентичных изображений без указания авторских прав, а о создании похожих. В ноябре мировой судья рекомендовал удовлетворить ходатайство об отклонении иска частично, но тяжба продолжилась. Адвокаты Шейл сообщили, что обдумывают дальнейшие действия.
Что говорят эксперты
Профессор права интеллектуальной собственности в Нью-Йоркском университете Джин Фромер назвала этот процесс одним из первых в своем роде, когда блогер судится с другим блогером, а не с платформой. Наиболее существенной претензией Фромер считает нарушение авторских прав.
При этом юрист признает, что в условиях создания цифрового контента — «размытый ландшафт», где сложно, а порой невозможно определить авторство. «Возникает ощущение, что вы одновременно и создатель, и заемщик. Мода строится на этом. Все креативные индустрии — живопись, музыка, кино — основаны на заимствовании определенных идей из прошлого, а также, в идеале, на попытках привнести во что-то что-то свое. Я не знаю, хочет ли кто-то в результате зайти слишком далеко», — говорит Фромер.
В свою очередь юрист юридической фирмы Munger, Tolles & Olson Роуз Леда Элер считает, что дело, скорее всего, не дойдет до суда и не станет «громким делом в мире авторских прав и законодательства о товарных знаках». «Я подозреваю, что будут дискуссии за пределами зала суда, и стороны, вероятно, выяснят или разрешат этот вопрос, не доводя его до суда», — сказала она.
NYT отмечает, что регистрация авторских прав дает Гиффорд право заявить о нарушении, но не гарантирует права собственности на стиль. Элер подчеркивает, что авторские права защищают не идеи и не труд, стоящий за контентом, а только их выражение.
Похожие дела
Газета приводит схожие дела прошлых лет с разным исходом. В 2018 году фотограф Якобус Рентмейстер подал в суд на Nike, утверждая, что один из крупнейших производителей спортивных товаров скопировал фотографию баскетболиста Майкла Джордана за его авторством для создания логотипа Jumpman, который компания использовала в своей культовой рекламной кампании Air Jordan. Иск был отклонен после того, как Nike заявила, что не использовала фото Рентмейстера, а наняла другого фотографа для создания похожего снимка.
В то же время фотограф Джонатан Мэннион, подавший в 2005 году в суд на рекламное агентство и производителя пива Coors, выиграл аналогичное дело. Мэннион заявил, что в рекламе Coors Light использовался его снимок баскетболиста Кевина Гарнетта, сделанный в 1999 году. Суд установил, что рекламное агентство Carol H. Williams Advertising (CHWA) воссоздало фото с помощью имитации ракурса, позы, композиции и освещения.
NYT пишет, что дело Гиффорд может стать прецедентом и прояснить грань, за которой «имитация может превратиться из лести в подделку».