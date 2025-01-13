В США возник дефицит пончиков

Американские пончики — одна из самых популярных сладких закусок у простых американцев (и, конечно, у полицейских). Несколько лет назад в результате ребрендинга самый известный производитель пончиков, компания Dunkin' Donuts, убрала слово Donuts (пончики) из своего названия — а теперь временно убрала из продажи и саму сладкую выпечку.
О пончиковом дефиците сообщило The Associated Press — по данным издания, продукт пропал из заведений сети в Небраске, Нью-Мексико и нескольких других штатах. Заведения сети в городах Омаха, Линкольн и Гранд-Айленд повесили на дверях объявления об отсутствии пончиков.
Многие принимают внезапное исчезновение пончиков близко к сердцу. Тайлер Райкер, флеботомист из Омахи, которая решила завершить ночную смену кофе с шоколадным пончиком, очень расстроилась: «Как? Нет пончиков! Это трагедия! Надеюсь, их скоро вернут», — поделилась девушка, которой пришлось обойтись кофе без десерта.
Сотрудники заведений объяснили, что грузовики, которые поставляют продукты, приезжают без пончиков, так что им попросту неоткуда взяться. Ближайших поставок с круглой выпечкой ожидают не раньше, чем через неделю.
Управляющий заведением сети в Западной Омахе на правах анонимности сообщил изданию, что проблема имеет национальный масштаб, но высшее руководство не объясняет ее причин и запрещает сотрудникам обсуждать этот вопрос с посторонними.
Впрочем, в городах вроде Сент-Джозефа, штат Миссури, и Бостона, штат Массачусетс, где едят больше всего пончиков компании, дефицита культового десерта пока не наблюдается.
Компания Dunkin', основанная в 1950 году — одна из крупнейших сетей кондитерских закусочных: сейчас у нее открыто 13200 заведений по всему миру (9 500 из них — в США).
Джек Д’Амато, пресс-секретарь холдинга Inspire Brands, который владеет Dunkin', сообщил, что проблемы вызваны срывом сроков от одного конкретного поставщика, и дефицит затронул всего 4% американских заведений компании. Он также заверил, что уже скоро катастрофа будет устранена, и все поклонники пончиков смогут питаться ими так же полноценно, как и прежде.
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