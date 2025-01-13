В США возник дефицит пончиков

Джек Д’Амато, пресс-секретарь холдинга Inspire Brands, который владеет Dunkin', сообщил, что проблемы вызваны срывом сроков от одного конкретного поставщика, и дефицит затронул всего 4% американских заведений компании. Он также заверил, что уже скоро катастрофа будет устранена, и все поклонники пончиков смогут питаться ими так же полноценно, как и прежде.