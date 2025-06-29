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В США военных будут увольнять за раздражение после бритья

Американским военнослужащим, страдающим псевдофолликулитом бороды (раздражением кожи после бритья), теперь грозит увольнение из армии или принудительная эпиляция.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщает портал Military.com.

Как сообщается, раньше военнослужащие с таким диагнозом имели право не бриться по медицинским показаниям и отращивать бороду. Однако теперь министерство обороны США (Пентагон) ввело ограничение: разрешено носить бороду максимум 12 месяцев в течение 2 лет службы, после чего необходимо либо пройти курс лазерной эпиляции, либо покинуть ряды вооруженных сил.

Проблема заключается в том, что псевдофолликулит чаще всего встречается у мужчин с кудрявыми и густыми волосами, в частности, у афроамериканцев, которые, по всей видимости, и станут основными «жертвами» новых правил.

Официально данное решение объясняется «стремлением к единообразию и дисциплине», однако внутри армии оно уже подверглось критике. Один из офицеров назвал эту меру «абсурдной и не имеющей тактического смысла».

До этого Дональд Трамп собрался уволить всех трансгендерных военнослужащих из армии США.