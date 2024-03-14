В США ветеринар притворилась лисой для кормления осиротевшего детеныша

Девушка в маске лисы и резиновых перчатках кормит крохотного лисенка из специального шприца с соской. «Важно убедиться в том, что сироты, которые воспитываются в неволе, не привыкли к человеку», — говорится в сообщении центра в качестве пояснения, почему сотрудникам приходится надевать лисьи маски. Также в центре стараются свести к минимуму все иные раздражители: много не разговаривать, как можно реже беспокоить животных разными манипуляциями и не перемещать их в другие учреждения.