В США ветеринар притворилась лисой для кормления осиротевшего детеныша

В центре спасения диких животных в Ричмонде, штат Вирджиния, ветеринар надела маску лисы, чтобы покормить осиротевшего детеныша. На видео, опубликованном в блоге организации на Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), — исполнительный директор центра Мелисса Стэнли, пишет AP.
Девушка в маске лисы и резиновых перчатках кормит крохотного лисенка из специального шприца с соской. «Важно убедиться в том, что сироты, которые воспитываются в неволе, не привыкли к человеку», — говорится в сообщении центра в качестве пояснения, почему сотрудникам приходится надевать лисьи маски. Также в центре стараются свести к минимуму все иные раздражители: много не разговаривать, как можно реже беспокоить животных разными манипуляциями и не перемещать их в другие учреждения.
Все это делается с одной целью — обеспечить детенышам успешную адаптацию в естественной среде обитания, когда придет время.
«Цель — выпустить животных обратно в дикую природу не только чтобы дать им больше шансов на выживание, но и чтобы они узнали свой собственный вид и размножились, чтобы продолжить популяцию диких животных», — отметила Стэнли.
Лисенок попал в центр 29 февраля. Его нашел мужчина во время прогулки со своей собакой и передал в местную организацию по предотвращению жестокого обращения с животными, так как подумал, что это котенок. Отмечается, что на тот момент детенышу не было и 24 часов от роду и у него еще была пуповина.
Зоозащитники попытались найти мать детеныша, но нашли только пустое логово и позже трех лисиц такого же возраста в другом реабилитационном центре. Местный лесник сказал, что лисицу, вероятно, поймали охотники. В ближайшее время лисенка передадут в организацию по обучению и спасению животных на севере штата, где его в конечном итоге выпустят обратно в дикую природу.
Ранее в деревне Семенково Одинцовского округа в Подмосковье спасли провалившегося в узкий котлован с водой 60-килограммового алабая. «Бедолага зацепился лапами за край бетонной плиты и кое-как держался на плаву», — рассказали в Московской областной противопожарно-спасательной службе. Прибывшие на место специалисты сперва откачали жидкость с помощью мотопомпы и дренажного насоса, который предоставили местные жители. Потом один из спасателей спустился на дно ямы и обвязал обессилевшего алабая спасательной веревкой. После чего пятеро мужчин подняли животное наверх и транспортировали пса в теплое помещение.