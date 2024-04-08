В США в организме человека впервые вырастят «мини-печень», пишет Nature. Операцию разработала биотехнологическая компания LyGenesis из Питтсбурга (штат Пенсильвания). В публикации назвали вмешательство новой вехой в лечении людей, у которых отказывает печень и которым не провели трансплантацию.
Первый пациент получил экспериментальное лечение 25 марта. Его уже выписали из клиники. Он хорошо восстанавливается после проведенной операции, заявил исполнительный директор LyGenesis Майкл Хаффорд.
Процедура заключается во введении здоровых клеток печени донора в лимфатический узел в верхней части живота пациента. Клетки донора доставляются по специальной трубке через горло. Предполагается, что уже через несколько месяцев клетки размножатся, заполнят лимфатический узел и сформируют структуру, способную выполнять функции по очистке крови вместо печени.
Гепатолог Стюарт Форбс из Эдинбургского университета, не связанный с LyGenesis, уточнил, что пациент должен принимать иммунодепрессанты, чтобы избежать отторжения донорских клеток.
Метод был опробован на мышах, собаках и свиньях. У свиней мини-печени формировались в течение двух месяцев. В мини-печенях в организмах свиней также были обнаружены клетки, которые транспортируют желчь. При этом желчные кислоты не скапливались.
По словам Майкла Хаффорда, неизвестно, каких размеров в организме человека может достигнуть новая печень. Вероятно, рост мини-органа зависит от химических сигналов разрушающейся печени. Исполнительный директор LyGenesis считает, что новые органы перестанут расти, когда стабилизируют фильтрацию крови — тогда перестанут поступать сигналы от разрушающегося органа.
По данным Nature, от болезней печени только в США каждый год умирает более 50 тыс. человек. При этом около 1 тыс. человек в США ежегодно умирает в ожидании трансплантации, а тысячи пациентов не могут претендовать на пересадку, потому что они их состояние здоровья слишком тяжелое, чтобы пережить такое вмешательство.
На днях в США из больницы выписали пациента, которому впервые успешно пересадили генно-модифицированную почку свиньи. При генном редактировании удалили пагубные гены животного и внесли определенные человеческие гены. Всего сделали 69 правок. 62-летний Ричард Слейман после трансплантации провел в больнице около двух недель.