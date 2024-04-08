В США в организме человека впервые вырастят «мини-печень»

По данным Nature, от болезней печени только в США каждый год умирает более 50 тыс. человек. При этом около 1 тыс. человек в США ежегодно умирает в ожидании трансплантации, а тысячи пациентов не могут претендовать на пересадку, потому что они их состояние здоровья слишком тяжелое, чтобы пережить такое вмешательство.