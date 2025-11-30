В США ужесточат надзор за Пентагоном после приказа Хегсета «убить всех»

Комитет Палаты представителей также анонсировал планы «принять меры силами обеих партий для получения полного отчёта об операции» и «организовать тщательный надзор за военными операциями министерства обороны в Карибском бассейне». При этом Пентагон не только отказался предоставлять юристов для обоснования ударов на закрытых брифингах для законодателей, но и не делился данными разведки, а также не раскрыл личности убитых в ходе операций.