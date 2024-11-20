В США университет принял на работу собаку

Двухлетнюю Чарли включили в состав поддержки женской баскетбольной команды вуза. Собака заняла должность директора по позитивному настрою, пишет People. У Чарли даже есть страница с фотографией на сайте вуза.
«С сердцем таким же золотым, как ее мех, Чарли известна своим заразительным энтузиазмом, мотивацией вилять хвостом и способностью поднимать настроение как на площадке, так и за ее пределами», — говорится в биографии Чарли.
На сайте вуза указано, что собака стала любимым членом команды, причем независимо от того, приносит ли она радость на тренировках, оказывает ли эмоциональную поддержку или просто утешает своим присутствием.
Поразительный факт: после «назначения» Чарли, женская команда показала наилучший старт сезона за восемь лет.
Отметим, животных берут на работу довольно часто. Например, недавно японская компания трудоустроила 11 кошек. Они стали эффективным инструментом привлечения новых сотрудников и помогли снизить количество увольнений.