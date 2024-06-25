В США умерла самая высокая в мире собака

«Он был просто лучшим мальчиком-великаном. Мы так рады, что он смог побить рекорд и привлечь к себе внимание. Он просто обожал внимание. Я хотела бы, чтобы эти гигантские породы и все собаки жили дольше, чем они. Времени всегда не хватает», — сказала хозяйка собаки.