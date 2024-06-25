В США умерла самая высокая в мире собака

Самый высокий пес в мире по кличке Кевин, который жил в американском штате Айова, умер всего через несколько дней после попадания в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте Книги.
Трехлетний немецкий дог, который жил в Уэст-Де-Мойне, штат Айова, скончался после незапланированной операции. Собака страдала тяжелой болезнью.
Как отметила хозяйка дога Трейси Вулф, после смерти великана вся семья была опустошена.
«Он был просто лучшим мальчиком-великаном. Мы так рады, что он смог побить рекорд и привлечь к себе внимание. Он просто обожал внимание. Я хотела бы, чтобы эти гигантские породы и все собаки жили дольше, чем они. Времени всегда не хватает», — сказала хозяйка собаки.
Представитель Книги рекордов Гиннесса также отметил, что глубоко опечален новостью о смерти дога. Он подчеркнул, что ветеринары сделали все возможное, чтобы спасти Кевина.
На прошлой неделе Кевин был признан самой высокой из ныне живущих собак-кобелей в мире. Рост пса от лап до холки составлял 97 см, что сравнимо с ростом трехлетнего ребенка. При этом средний рост самца его породы составляет примерно 76 см.
Хозяева называли Кевина «нежным великаном». Они рассказывали, что он обожал обниматься и спать на диване. Несмотря на свои размеры, Кевин был довольно пугливым — например, он боялся пылесоса. Ежедневно Кевин съедал до десяти чашек корма и не отказывал себе в том, чтобы стянуть что-то со стола.
Прошлый обладатель звания самой высокой собаки в мире, немецкий дог по кличке Зевс, также умер в трехлетнем возрасте в сентябре 2023 года. Ему пришлось ампутировать переднюю правую лапу, после того как ветеринары обнаружили у него рак. После операции у дога развилась пневмония.