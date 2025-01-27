В США умерла девочка, которую бабушка держала в клетке

В Темпе (штат Аризона) 13-летнюю девочку держали в самодельной клетке. Ее бабушку Вирджинию Лухан обвинили в жестоком обращении с ребенком. Женщину арестовали, пишет People.
Лухан сама позвонила в экстренные службы, обнаружив девочку без признаков жизни. На теле обнаружили синяки и язвы на разных стадиях заживления. Девочку увезли в больницу, где врачи констатировали смерть.
Полиция во время обыска в доме Лухан обнаружила самодельную клетку со следами фекалий. Она напоминала двухъярусную кровать, но без нижнего яруса. Вместо этого было ограждение из решеток.
«Условия были крайне тяжелыми», — сообщила представитель полиции.
Полиция задержала также мать девочки, но потом ее отпустили. Обе женщины признались, что клетка им нужна была для контроля над ребенком. По словам матери, она редко навещала дочь с тех пор, как та стала жить у бабушки. Следствие показало, что у девочки была задержка когнитивного развития.
Лухан рассказала, что за несколько дней до смерти ее внучка упала с лестницы. Женщина не вызвала врача, посчитав, что ничего страшного не случилось.
У семьи осталось еще четверо детей 2−15 лет. Их передали под опеку органов по защите детей. По данным правоохранителей, никто из детей не ходил школу.