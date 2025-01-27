В США умерла девочка, которую бабушка держала в клетке

Полиция задержала также мать девочки, но потом ее отпустили. Обе женщины признались, что клетка им нужна была для контроля над ребенком. По словам матери, она редко навещала дочь с тех пор, как та стала жить у бабушки. Следствие показало, что у девочки была задержка когнитивного развития.