В США умер первый человек, заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5

Министерство здравоохранения штата сообщало 15 ноября, что житель Вашингтона заразился птичьим гриппом штамма H5N5. По данным ведомства, это был первый задокументированный в США случай такого типа заболевания у человека. Госпитализированный мужчина, согласно сообщению, держал домашних птиц, которые контактировали с дикими птицами. Они, вероятно, были источником заражения.