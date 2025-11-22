Популярные темы
В США умер первый человек, заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5

Умер первый человек, заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5 в США.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Житель США, чей случай заражения птичьим гриппом штамма H5N5 стал первым зафиксированным в истории страны, скончался, сообщило министерство здравоохранения штата Вашингтон.

Министерство здравоохранения штата сообщало 15 ноября, что житель Вашингтона заразился птичьим гриппом штамма H5N5. По данным ведомства, это был первый задокументированный в США случай такого типа заболевания у человека. Госпитализированный мужчина, согласно сообщению, держал домашних птиц, которые контактировали с дикими птицами. Они, вероятно, были источником заражения.

«Сегодня (в пятницу — ред.) скончался житель округа Грейс-Харбор, проходивший лечение от птичьего гриппа штамма H5N5», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Заразившийся был пожилым мужчиной с сопутствующими заболеваниями.

Министерство в своём заявлении подчеркнуло, что для человека риск заражения птичьим гриппом остаётся низким. Органы здравоохранения продолжат следить за всеми, кто контактировал с заболевшим, на наличие симптомов, чтобы исключить передачу вируса от человека к человеку.