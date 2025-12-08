Санчес отметил, что встречи, которые проводит Зеленский с европейскими лидерами, нацелены лишь на то, чтобы потешить его самолюбие, так как Европа не играет никакой важной роли в урегулировании конфликта, и президент США Дональд Трамп дал это ясно понять. «Что же тогда делает Зеленский с [премьер-министром Киром] Стармером и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном?» — задался вопросом журналист.