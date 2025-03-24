В США студентка прославилась благодаря фото в полиции после задержания

В США 20-летняя студентка Университета Джорджии Лили Стюарт прославилась из-за фото, сделанного в полицейском участке. Ее снимок после ареста завирусился в Сети. На днях девушку снова задержала полиция, пишет People.
Кадр с улыбающейся блондинкой с жемчужными серьгами в ушах разлетелся по интернету 8 марта. На тот момент девушку задержали по подозрению в превышении скорости. Перед тем, как оказаться в отделении полиции, она спешила на вечеринку, организованную университетским братством.
Как позже в беседе с People рассказывала Стюарт, сначала ее остановили за то, что она ехала со скоростью 85 миль/ч (около 136 км/ч) на отрезке пути с разрешенной скоростью 55 миль/ч (около 88,5 км/ч). Ей выписали штраф, а еще через несколько минут вновь остановили за то, что она не сбросила скорость. После этого ее и арестовали, девушка вышла под залог в размере $440 (около 37 тыс. руб.).
23 марта Лили Стюарт задержали по обвинению в препятствии действиям сотрудника правоохранительных органов и праздношатании (loitering — ожидание в каком-либо месте, словно вы собираетесь сделать что-то противозаконное). Ее поместили под стражу в 05:26 по местному времени, уже к 11 часам девушку выпустили на свободу после внесения залога в $4 тыс.
По словам нарушительницы, завирусившийся кадр принес ей тысячи новых подписчиков в соцсетях. При этом девушка свой снимок из полиции считает неудачным и не самым лучшим среди аналогичных фото нарушителей. Ей кажется забавным, что на фото она выглядит как типичная белая американка.
Поведение девушки осудил местный шериф Тайлер Хукс. По его словам, студентка вела себя так, будто бы законы для нее ничего не значат.
Стюарт не первая, кто стал известен благодаря фото при аресте. Выгоду из такого снимка удалось извлечь американскому гангстеру Джереми Миксу. В 2014 году его задержали по обвинению в крупной краже и хранении оружия. Тюремный снимок преступника, размещенный на странице полицейского департамента Стоктона (штат Калифорния) в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), моментально завирусился. Миллионы пользователей обратили внимание на модельную внешность задержанного, благодаря чему он стал известен как «самый сексуальный преступник».
На скамье подсудимых нарушитель был уже в статусе мировой знаменитости, а после освобождения из тюрьмы в 2016 году подписал контракт с одним из крупных агентств.