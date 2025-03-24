В США студентка прославилась благодаря фото в полиции после задержания

Как позже в беседе с People рассказывала Стюарт, сначала ее остановили за то, что она ехала со скоростью 85 миль/ч (около 136 км/ч) на отрезке пути с разрешенной скоростью 55 миль/ч (около 88,5 км/ч). Ей выписали штраф, а еще через несколько минут вновь остановили за то, что она не сбросила скорость. После этого ее и арестовали, девушка вышла под залог в размере $440 (около 37 тыс. руб.).