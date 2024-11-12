В США стали употреблять больше алкоголя после пандемии

Как пишут авторы исследования, пандемия COVID-19 во всем мире сказалась на изменениях в потребительских привычках и ассоциировалась с ростом употребления алкоголя на фоне стресса. В США, где алкоголь является одной из основных причин заболеваемости и смертности, провели масштабное исследование, призванное ответить на вопрос, как на самом деле изменился уровень потребления алкоголя в обществе во время пандемии и после нее.
В исследовании ученые анализировали потребление алкоголя во время пандемии — в 2020 году по сравнению с 2018 годом — и после нее, в 2022 году. За каждый год исследования отвечала своя группа респондентов: 24 965 человек приняли участие в опросе 2018 года, 30 829 человека — в анкетировании по итогам 2020 года, а также 26 806 человек обозначили свой уровень потребления алкоголя за 2022 год. Обработав все результаты, ученые выяснили, что в 2020 и 2022 годах по сравнению с 2018 годом произошло численное увеличение потребления любого алкоголя. На 2,7% больше в 2020 году стали пить любой алкоголь, а доля потребления крепких напитков повысилась на 1%. Такие результаты оказались актуальны и для 2022 года.
Ученые считают, что устойчивый рост в потреблении алкоголя связан с нормализацией потребления алкоголя и адаптацией к нему на фоне стресса и ограниченного доступа к медицинским услугам во время пандемии. Авторы исследования озабочены его результатами и считают, что для решения проблемы высокого потребления алкоголя может потребоваться целый ряд изменений в государственной политике.
Ранее «РБК Вино» писал, что исследовательская компания IWSR сообщила о росте объемов продаж спиртных напитков в США на уровне около 2,6% в течение двух десятилетий до 2019 года. Затем, согласно оценке компании, они резко увеличились почти до 5% в период с 2020 по 2021 год, как раз в период пандемии коронавируса, однако после этого сразу стали падать. Так, в 2023 году рынок сократился на 2,9% по сравнению с 2022 годом. Американская ассоциация оптовых торговцев вином и крепкими спиртными напитками (WSWA) в подтверждение тренда прогнозирует спад потребления вина и крепких спиртных напитков в США до конца 2024 года с его сохранением и в 2025 году.