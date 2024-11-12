В США стали употреблять больше алкоголя после пандемии

В исследовании ученые анализировали потребление алкоголя во время пандемии — в 2020 году по сравнению с 2018 годом — и после нее, в 2022 году. За каждый год исследования отвечала своя группа респондентов: 24 965 человек приняли участие в опросе 2018 года, 30 829 человека — в анкетировании по итогам 2020 года, а также 26 806 человек обозначили свой уровень потребления алкоголя за 2022 год. Обработав все результаты, ученые выяснили, что в 2020 и 2022 годах по сравнению с 2018 годом произошло численное увеличение потребления любого алкоголя. На 2,7% больше в 2020 году стали пить любой алкоголь, а доля потребления крепких напитков повысилась на 1%. Такие результаты оказались актуальны и для 2022 года.