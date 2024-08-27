В США сравнили уровень загрязнения у ядерного объекта в Лос-Аламосе с Чернобылем

Кроме того, отмечается, что опасность для тех, кто ходит по тропам, находящимся рядом с каньоном, находится на низком уровне. Но Кеттерер предупредил, что плутоний может попасть в воду через реку, а оттуда — в пищевые продукты. Кроме этого, он может распространяться на большие расстояния с пеплом от лесных пожаров.