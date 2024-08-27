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В США сравнили уровень загрязнения у ядерного объекта в Лос-Аламосе с Чернобылем

Уровень плутония вблизи американского атомного объекта в Лос-Аламосе сравним с тем, что было обнаружено на месте катастрофы Чернобыльской АЭС. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила газета The Guardian, ссылаясь на исследование ученого университета Северной Аризоны Майкла Кеттерера.

Источник: AP 2023

«Уровни плутония в каньоне Эйсид в Нью-Мексико и вокруг него сопоставимы с тем, что обнаружено на Украине на месте катастрофы на Чернобыльской АЭС», — отметило издание.

«Газета.Ru» дополняет, что до 1963 года Лос-Аламосская национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы в каньон, что и привело к высокому уровню загрязнения.

Кроме того, отмечается, что опасность для тех, кто ходит по тропам, находящимся рядом с каньоном, находится на низком уровне. Но Кеттерер предупредил, что плутоний может попасть в воду через реку, а оттуда — в пищевые продукты. Кроме этого, он может распространяться на большие расстояния с пеплом от лесных пожаров.

Ранее, 15 августа, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало о том, что компания ТЕРСО обнаружила утечку примерно 25 т воды в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии. Утверждается, что ТЕРСО приняла меры предосторожности. Был остановлен насос первичного охлаждения отработанного топлива для оценки уровня температуры и выяснения причин. Уровень воды перестал подниматься, утечка осталась только внутри здания и уже прекратилась.