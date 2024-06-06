В США спасли оленя, ходившего с хоккейными мини-воротами на рогах

Несмотря на то, что сетка от мини-хоккея мешала ему, самец убегал, когда ему пытались дать успокоительное. В итоге оленя все же удалось ненадолго усыпить, чтобы вызволить его из ловушки. Седация не была длительной — хоккейные ворота с рогов получилось убрать меньше чем за минуту, уточняет United Press International.