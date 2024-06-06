В США спасли оленя, ходившего с хоккейными мини-воротами на рогах

В США спасли молодого оленя, чьи рога запутались в сетке от миниатюрных хоккейных ворот, сообщили в полиции Амхерста в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Как минимум две недели животное бродило с сеткой на рогах и морде.
Несмотря на то, что сетка от мини-хоккея мешала ему, самец убегал, когда ему пытались дать успокоительное. В итоге оленя все же удалось ненадолго усыпить, чтобы вызволить его из ловушки. Седация не была длительной — хоккейные ворота с рогов получилось убрать меньше чем за минуту, уточняет United Press International.
Ранее сообщалось о спасении аллигатора, который провел почти полгода в дренажной трубе. Инцидент произошел в США в городе Хилтон-Хед-Айленд. Чтобы спасти хищника, пришлось снять решетку с одного конца трубы. Рептилия получила легкие травмы — от постоянного трения о решетку у ее носа изменился цвет.
Эксперт по спасению диких животных Мэтт Крейкар считает: аллигатор выжил благодаря природной жизнеустойчивости. Такие рептилии впадают в брумацию и могут «отключить» свое тело, когда становится прохладно. «В это время им не нужно так много пищи, сколько требуется летом», — уточняет Крейкар.
Весной в Московском зоопарке провели операцию по спасению кота, оказавшегося в вольере с волками. Животное забралось на верхушку дерева и не могло самостоятельно спуститься на землю. Сотрудники зоопарка перевели волков во внутреннее помещение и попытались помочь коту. Однако животное слишком высоко забралось на дерево и было сильно напугано — пришлось обращаться в специальные службы.