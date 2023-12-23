В США создали виброкапсулы, вызывающие чувство сытости

«Желающие похудеть люди могут принимать наши капсулы перед каждым приемом пищи. Они могут стать действенной альтернативой для уже существующих средств для похудения, многие из которых обладают серьезными или неприятными побочными эффектами», — заявила доцент MIT Шрия Сринивасан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанная капсула представляет собой механическое устройство, которое воздействует на специализированные рецепторы желудка, которые нервная система использует для оценки того, насколько сильно растянуты стенки желудка. Активация рецепторов запускает цепочку сигналов, которые оповещают организм о наступлении сытости и заставляют тело человека вырабатывать связанные с этим чувством гормоны.

Как отмечают ученые, эти рецепторы уже достаточно давно используются для борьбы с лишним весом, для чего врачи размещают внутри пищеварительной системы баллоны, заполненные жидкостью. Они растягивают желудок, что способствует ранней выработке гормонов сытости и снижает массу потребляемой пищи в первые 10−12 недель после имплантации баллона. Впоследствии нервная система привыкает к тому, что желудок постоянно растянут, в результате чего эффективность терапии падает.

Физики и медики из США предположили, что эту проблему можно обойти, если временно растягивать желудок лишь перед приемом пищи. Руководствуясь этими соображениями, исследователи создали капсулу размерами 3 на 1 см, внутрь которой встроен специальный вибромотор и источник питания. Когда эта пилюля касается стенок желудка, она начинает вырабатывать вибрации, воздействующие на рецепторы таким образом, что нервная система начинает считать, что желудок растянут и полон пищи.