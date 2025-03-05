В США создали шерстистую мышь, чтобы возродить вымерших мамонтов

Американская биотехнологическая и генно-инженерная компания Colossal Biosciences объявила об успешности теста перед воскрешением мамонта — вид вымер около 4 тыс. лет назад. В организации вывели новый вид мыши, представители которого наделены чертами громадных вымерших животных. Соответствующее сообщение появилось на странице Colossal Biosciences в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).