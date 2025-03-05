В США создали шерстистую мышь, чтобы возродить вымерших мамонтов

Американская биотехнологическая и генно-инженерная компания Colossal Biosciences объявила об успешности теста перед воскрешением мамонта — вид вымер около 4 тыс. лет назад. В организации вывели новый вид мыши, представители которого наделены чертами громадных вымерших животных. Соответствующее сообщение появилось на странице Colossal Biosciences в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Для создания шерстистой мыши мы сфокусировались на том, чтобы идентифицировать гены, связанные с ключевыми чертами мамонтов: шерстяной покров и обмен жиров. Крошечный шаг на пути к созданию мамонтов», — говорится в публикации.
По мнению исследователей, такой фенотип важен для выживания мамонтов в условиях холодного климата. Азиатский слон, считают в Colossal Biosciences, просто замерз бы на холоде без меха.
Чтобы получить желаемые черты, генно-инженерные компании должны были выяснить, какие гены следует отредактировать. За каждую черту может отвечать один или несколько генов. В Colossal Biosciences определили необходимые комбинации, сравнив геном шерстистых мамонтов и азиатских слонов. Далее эксперты скорректировали гены мышей, чтобы получить особей с шерстяным покровом, как у мамонтов.
CEO и основатель Colossal Biosciences Бен Ламм в беседе с Daily Mail заявил, что компания планирует получить первые эмбрионы мамонта к концу 2026 года в надежде, что спустя 22 месяца на свет появится первый детеныш древнего вида, созданный благодаря генной инженерии.
В ноябре 2023 года Colossal Biosciences озвучивала схожие сроки по воссозданию шерстистых мамонтов. В компании уточняли, что рождение детеныша ожидается в 2028 году. Эксперты собирались восстановить геном мамонта из найденных образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов — геномы двух видов совпадают на 99,6%. Организация рассчитывала подсадить эмбрионы к суррогатным матерям — слонихам.
В январе 2025 года стало известно о том, что Colossal Biosciences объявила о привлечении инвестиций на $200 млн. Таким образом, общая сумма финансирования генно-инженерной компании достигла $435 млн. Среди инвесторов проекта — режиссер Питер Джексон (трилогия «Властелин колец»), Пэрис Хилтон, спортсмены Том Брэди и Тайгер Вудс. Инвестиции также поступали от компании Марка Уолтера, совладельца футбольного клуба «Челси» и бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».