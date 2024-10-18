В США создали биореактор для выращивания тканей печени на борту МКС

В начале 2025 года набор из четырех подобных биореакторов будет отправлен на МКС, где внутри этих устройств будут выращены миниатюрные подобия печени, способные очищать кровь от токсинов и исполнять другие физиологические функции. Если этот эксперимент закончится удачно, то ученые приступят к разработке систем, в том числе специализированных холодильников, которые позволят доставлять выращенную печень на Землю для ее последующей имплантации в организм пациентов.