В США создали биореактор для выращивания тканей печени на борту МКС

«Ранее проведенные нами опыты говорят в пользу того, что микрогравитация позволяет обойти те ограничения и препятствия, которые мешают выращиванию полноценных тканей печени на Земле. Создание этого биореактора является критически важным шагом к получению жизнеспособных биоимплантов, способных стать альтернативой для пересаженной печени», — заявила профессор Университета Калифорнии в Сан-Франциско Тэмми Чанг, чьи слова приводит пресс-служба Американской коллегии хирургов.
Ученые уже много лет изучают процессы, связанные с формированием полноценных тканей тела из культур перепрограммированных стволовых клеток. Для запуска подобных реакций на Земле необходимо помещать стволовые клетки в сложно устроенные среды обитания и белковые каркасы, помогающие этим тельцам мигрировать. Как показывают недавние опыты ученых, в невесомости подобный рост тканей происходит спонтанным образом, что значительно упрощает процесс выращивания органов.
Руководствуясь подобными соображениями, ученые разработали полностью автоматизированные биореакторы, способные поддерживать жизнь стволовых клеток и стимулировать рост тканей печени и других органов тела. Для этого ученые встроили в созданные ими установки набор из аналогов кровеносных сосудов человека, а также разработали набор алгоритмов, поддерживающий то состояние питательной среды, которое благоприятствует росту тканей органов.
В начале 2025 года набор из четырех подобных биореакторов будет отправлен на МКС, где внутри этих устройств будут выращены миниатюрные подобия печени, способные очищать кровь от токсинов и исполнять другие физиологические функции. Если этот эксперимент закончится удачно, то ученые приступят к разработке систем, в том числе специализированных холодильников, которые позволят доставлять выращенную печень на Землю для ее последующей имплантации в организм пациентов.