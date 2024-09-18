В США составили рейтинг стран по уровню жизни пенсионеров

Рейтинг стран по комфортности проживания в них ежегодно составляет американская медиакомпания U.S. News & World Report. Одна из его составляющих — оценка уровня жизни пенсионеров, где учитывают доступность социальной среды, размер пенсий, налоги, уровень здравоохранения, дружелюбность граждан, уважение права собственности и климат.
Лучшие страны для пенсионеров: топ-10
Первое место в этом списке стабильно удерживает Швейцария, которая, кстати, выиграла и «абсолютный зачет», став самой комфортной для жизни страной. Здесь низкий уровень безработицы, квалифицированная рабочая сила и один из самых высоких показателей валового внутреннего продукта на душу населения в мире.
Вторую строчку занимает Новая Зеландия — она поднялась с четвертой позиции. Место в «пенсионном» топе-3 ей уступила Португалия — она теперь третья (интересно, что в общем рейтинге страна всего 29-я).
Четвертое и пятое места занимают соответственно Австралия и Испания. Дальше по убыванию — Канада, Дания, Нидерланды, Швеция, Люксембург.
А где Россия?
Увы, но в этом рейтинге похвастаться нечем — его составители поставили Россию на 88-е место: между Белоруссией и Ираном. Еще один нюанс: в рейтинге всего… 89 позиций. То есть замыкающая его тройка выглядит именно так: Белоруссия, Россия, Иран. С прошлого года позиция нашей страны, по сути, не изменилась: она была 86-й из 87 стран.
Кроме того, она на 6-м месте по международному влиянию и третья — после США и Китая — в списке самых могущественных стран. По качеству образования Россию поставили на 24-е место, а вот по возможности «начать бизнес» мы тоже в хвосте: 88-е место.