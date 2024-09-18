В США составили рейтинг стран по уровню жизни пенсионеров

Увы, но в этом рейтинге похвастаться нечем — его составители поставили Россию на 88-е место: между Белоруссией и Ираном. Еще один нюанс: в рейтинге всего… 89 позиций. То есть замыкающая его тройка выглядит именно так: Белоруссия, Россия, Иран. С прошлого года позиция нашей страны, по сути, не изменилась: она была 86-й из 87 стран.