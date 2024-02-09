Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сообщили о работе над приквелом к «Игре престолов» об Эйгоне Таргариене

Американская телекомпания HBO возобновила работу над приквелом к сериалу «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011−2019). Он будет посвящен Эйгону Таргариену. Об этом 8 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Приквел получит название «Завоевание Эйгона» (Aegon’s Conquest). Сюжет будет посвящен истории завоевания Вестероса Эйгоном, а также его сестрам-женам Рейнис и Висенье и их драконам.

Зрителям покажут события, предшествующие тем, что отражены в первом приквеле «Игры престолов» — сериале «Дом Дракона» (House of the Dragon).

Издание уточняет, что над проектом работает сценарист Мэттсон Томлин, известный по работе над фильмами «Бэтмен» (2022) и «Бэтмен 2» (2025).

При этом HBO отказалась комментировать эту информацию.

Работа над приквелом была приостановлена в мае 2023 года из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Спустя четыре месяца борьбы Гильдия сценаристов США заключила соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения на ближайшие три года. Писатели добились увеличения оплаты труда и бонусов за высокие просмотры на стримингах.