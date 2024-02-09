В США сообщили о работе над приквелом к «Игре престолов» об Эйгоне Таргариене

Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Спустя четыре месяца борьбы Гильдия сценаристов США заключила соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения на ближайшие три года. Писатели добились увеличения оплаты труда и бонусов за высокие просмотры на стримингах.