В США сообщили о работе над приквелом к «Игре престолов» об Эйгоне Таргариене

Приквел получит название «Завоевание Эйгона» (Aegon’s Conquest). Сюжет будет посвящен истории завоевания Вестероса Эйгоном, а также его сестрам-женам Рейнис и Висенье и их драконам.
Зрителям покажут события, предшествующие тем, что отражены в первом приквеле «Игры престолов» — сериале «Дом Дракона» (House of the Dragon).
Издание уточняет, что над проектом работает сценарист Мэттсон Томлин, известный по работе над фильмами «Бэтмен» (2022) и «Бэтмен 2» (2025).
При этом HBO отказалась комментировать эту информацию.
Работа над приквелом была приостановлена в мае 2023 года из-за забастовки Гильдии сценаристов США.
Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Спустя четыре месяца борьбы Гильдия сценаристов США заключила соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения на ближайшие три года. Писатели добились увеличения оплаты труда и бонусов за высокие просмотры на стримингах.