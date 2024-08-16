В США сократят количество соли в обработанных продуктах на 20%

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено снизить уровень натрия (соли) в упакованных и обработанных продуктах на 20% в течение следующих трех лет. Об этом сообщает NBC News.
Новая инициатива позволит снизить среднее потребление натрия до 2750 мг в день, что хотя и превышает рекомендованную норму в 2300 мг, но значительно ниже текущего уровня потребления.
В октябре 2021 года FDA впервые опубликовало рекомендации по снижению количества соли в продуктах питания. Дело в том, что ее избыточное потребление может способствовать повышению кровяного давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
На данный момент FDA работает с такими производителями, как PepsiCo, Kraft Heinz и Campbell Soup. Они должны добровольно сократить содержание натрия в своих продуктах. При этом сами компании инициативу агентства пока не прокомментировали. Кроме того, изменения коснутся и таких компаний, как McDonald’s, Burger King и Taco Bell.
В агентстве сообщили, что сокращение натрия в продуктах питания может стать ключевой инициативой в области общественного здравоохранения в ближайшие годы. Снижение потребления соли имеет большой потенциал для улучшения здоровья населения.
Ранее сообщалось, что с употреблением соли возможны изменения вкусовых ощущений и привычек в еде. Десять здоровых человек, принявших участие в эксперименте врачей, в течение десяти дней ели несоленую пищу. Они сдавали вкусовые тесты до и после диеты, оценив на вкус 29 различных продуктов. Кроме того, врачи взяли у респондентов анализы крови и гормонов. Исследование подтвердило, что при дефиците натрия повышается тяга к соленому, такие блюда оцениваются как самые вкусные.
В 2019 году Минздрав установил рекомендованный уровень потребления соли для россиян в соответствии с рекомендациями ВОЗ, которая советует употреблять не более 5 г соли в сутки. Речь идет не о добавке, которую используют для досаливания пищи, а обо всей соли, поступающей в организм человека. По словам Салагая, в действительности норма ВОЗ превышается в полтора-два раза.