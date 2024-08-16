В США сократят количество соли в обработанных продуктах на 20%

Ранее сообщалось, что с употреблением соли возможны изменения вкусовых ощущений и привычек в еде. Десять здоровых человек, принявших участие в эксперименте врачей, в течение десяти дней ели несоленую пищу. Они сдавали вкусовые тесты до и после диеты, оценив на вкус 29 различных продуктов. Кроме того, врачи взяли у респондентов анализы крови и гормонов. Исследование подтвердило, что при дефиците натрия повышается тяга к соленому, такие блюда оцениваются как самые вкусные.