В США собака спасла хозяйку от отравления угарным газом

Гриффин страдала от приступов мигрени. Когда у нее вновь разболелась голова, Луна начала себя странно вести и не давала хозяйке заснуть. Собака царапала дверь, пытаясь вырваться из квартиры, и бросалась на Гриффин — от лап питомца у женщины даже остались синяки. Луна всячески показывала, что ей нужно выйти на улицу, и звала всех с собой. Такое поведение не было характеро для собаки. По мнению Гриффин, хаски предупредила ее об опасности задолго до того, как сработала пожарная сигнализация.