В США собака спасла хозяйку от отравления угарным газом

38-летняя соцработница Саманта Гриффин из Индианы (США) уверена, что осталась жива только благодаря своему питомцу — двухлетней хаски по кличке Луна, пишет ABC News.
Гриффин забрала собаку из приюта в сентябре прошлого года, а в конце мая переехала в другую квартиру. В апартаментах периодически срабатывал детектор дыма и угарного газа. Гриффин решила, что устройство неисправно. О том, что ситуация может быть гораздо опаснее, женщина догадалась после одного инцидента.
Гриффин страдала от приступов мигрени. Когда у нее вновь разболелась голова, Луна начала себя странно вести и не давала хозяйке заснуть. Собака царапала дверь, пытаясь вырваться из квартиры, и бросалась на Гриффин — от лап питомца у женщины даже остались синяки. Луна всячески показывала, что ей нужно выйти на улицу, и звала всех с собой. Такое поведение не было характеро для собаки. По мнению Гриффин, хаски предупредила ее об опасности задолго до того, как сработала пожарная сигнализация.
Женщина вышла из квартиры на улицу и позвонила в компанию, ответственную за обслуживание дома. Впоследствии спасатели установили, что в квартире произошла серьезная утечка угарного газа. Причина — птицы свили гнездо в дымоходе газового нагревателя. Если бы Луна не «убедила» хозяйку выйти на улицу, Гриффин, вероятно, уснула бы и умерла.
У угарного газа нет запаха и цвета, отравление им может привести к проблемам со здоровьем и даже смерти. Зимой в Австралии из-за отравления угарным газом госпитализировали 16 хоккеистов команд Мельбурна и Аделаиды. Большинству потребовалась кислородная терапия. По предварительным данным, они могли пострадать из-за поломки резервуаров машины для очистки льда.