В США появился «инопланетный» монолит

В мире появился еще один, уже второй за 2024 год, загадочный блестящий монолит. Его высота составляет три метра, сообщило Управление полиции Лас-Вегаса.
Монолит с зеркальной поверхностью обнаружили неподалеку от Лас-Вегаса. Загадочный объект появился в пустыне примерно в 30 километрах от города.
Кстати, ранее такие монолиты уже находили. Так, в 2020 году в пустыне штата Юта появился самый первый и знаковый монолит, а позднее десятки таких объектов находили в США, Канаде и Европе. Кто устанавливает эти блестящие монолиты и зачем, до сих пор неизвестно, об этом ведутся многочисленные споры.
Например, интернет-детективы еще с 2020 года указывают, что загадочные объекты очень похожи на структуры из фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» (там инопланетяне устанавливают на Земле монолит, чтобы катализировать трансформационный скачок в эволюции человечества).
Добавим, что несколько лет назад художник Мэтти Мо заявил, что это он установил необычную скульптуру в Юте (первую из найденных). Потом он начал продавать копии монолитов по 45 тысяч долларов. Однако в итоге художник признался, что на самом деле он не устанавливал этот объект и просто хотел привлечь внимание прессы.
В марте загадочный монолит был обнаружен в Уэльсе.
Айгуль Сабитова