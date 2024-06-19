В США появился «инопланетный» монолит

Добавим, что несколько лет назад художник Мэтти Мо заявил, что это он установил необычную скульптуру в Юте (первую из найденных). Потом он начал продавать копии монолитов по 45 тысяч долларов. Однако в итоге художник признался, что на самом деле он не устанавливал этот объект и просто хотел привлечь внимание прессы.