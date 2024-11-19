В США смертность от алкоголя выросла вдвое за 20 лет

Ученые изучили данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Результаты клинического исследования показали, что смертность от алкоголя резко выросла за последние два десятилетия. Уровень смертности почти удвоился с 10,7 случая на 100 тыс. человек в 1999 году до 21,6 случая на 100 тыс. в 2020 году. Общее количество смертей, связанных с алкоголем, возросло более чем вдвое, с 19,3 тыс. до 48,8 тыс.
«Поставщики медицинских услуг должны осознавать, что чрезмерное употребление алкоголя является ведущим фактором риска общей смертности и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инфарктов и инсультов», — сказал доктор медицины, профессор, старший академический советник Медицинского колледжа Чарльза Шмидта Флоридского Атлантического университета Чарльз Х. Хенекен.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что смертность от причин, связанных с алкоголем, остается неприемлемо высокой, несмотря на снижение этого показателя с 2010 года. Самая высокая доля смертности от алкоголя — 13% — в 2019 году была отмечена среди молодых людей от 20 до 39 лет. Согласно позиции ВОЗ, безопасной порции алкоголя не существует.