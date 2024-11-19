В США смертность от алкоголя выросла вдвое за 20 лет

Результаты клинического исследования показали, что смертность от алкоголя резко выросла за последние два десятилетия. Уровень смертности почти удвоился с 10,7 случая на 100 тыс. человек в 1999 году до 21,6 случая на 100 тыс. в 2020 году. Общее количество смертей, связанных с алкоголем, возросло более чем вдвое, с 19,3 тыс. до 48,8 тыс.