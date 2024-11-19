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В США смертность от алкоголя выросла вдвое за 20 лет

Исследователи из Медицинского колледжа Чарльза Шмидта Флоридского Атлантического университета доказали, что смертность от алкоголя в США выросла более чем вдвое в период с 1999 по 2020 год. Об этом сообщает Medical Хpress.

Источник: РИА "Новости"

Ученые изучили данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Результаты клинического исследования показали, что смертность от алкоголя резко выросла за последние два десятилетия. Уровень смертности почти удвоился с 10,7 случая на 100 тыс. человек в 1999 году до 21,6 случая на 100 тыс. в 2020 году. Общее количество смертей, связанных с алкоголем, возросло более чем вдвое, с 19,3 тыс. до 48,8 тыс.

При этом наиболее тревожный скачок — почти в четыре раза — наблюдался среди людей в возрасте 25−34 лет.

«Поставщики медицинских услуг должны осознавать, что чрезмерное употребление алкоголя является ведущим фактором риска общей смертности и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инфарктов и инсультов», — сказал доктор медицины, профессор, старший академический советник Медицинского колледжа Чарльза Шмидта Флоридского Атлантического университета Чарльз Х. Хенекен.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что смертность от причин, связанных с алкоголем, остается неприемлемо высокой, несмотря на снижение этого показателя с 2010 года. Самая высокая доля смертности от алкоголя — 13% — в 2019 году была отмечена среди молодых людей от 20 до 39 лет. Согласно позиции ВОЗ, безопасной порции алкоголя не существует.