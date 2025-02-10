В США слепой мужчина получил разрешение на оружие

Каждый гражданин США имеет право владеть оружием — это закреплено Второй поправкой к Конституции страны. Конечно, чтобы получить разрешение на оружие, необходимо пройти проверку, но во многих штатах эта процедура формальная и не требует особенных усилий.
Терри Сазерленд, 58-летний житель северной Индианы, считает, что в законодательстве об оружии есть много недочетов, и получить лицензию может кто угодно, даже слепой. Друзья мужчины часто смеялись над его аргументами, ведь Терри не профессиональный юрист.
Но мужчина решил доказать абсурдность системы иначе, и получить разрешение на оружие самостоятельно — ведь сам он тоже незрячий. Что из этого вышло, рассказала газета Washington Post.
Терри подал заявку на получение лицензии на пистолет в штате Индиана, будучи уверен, что ему тут же откажут, или хотя бы попросят доказать, что он способен владеть оружием — ведь у мужчины официально оформлена инвалидность по зрению.
Тем не менее, уже через несколько месяцев мужчина получил положительный ответ. Лицензию на ношение оружия мужчина теперь носит при себе: чтобы ее было хорошо видно, он положил документ в прозрачный чехол и прицепил к желтому шнурку, который он надевает на шею. По словам Сазерленда, это вызывает у многих шок и удивление, но ни один из его собеседников еще не усомнился в правильности законов штата.
Споры на эту тему ведутся давно: защитники текущих законов объясняют, что конституция не делает различия между слепыми и зрячими гражданами, а также объясняют, что слепым могут помогать целиться их зрячие друзья. Их оппоненты же чаще всего сводят все аргументы к тому, что незрячий человек с пистолетом все-таки не видит, куда стреляет.
Сам Терри Сазерленд, кстати, отлично умеет пользоваться пистолетом: он потерял зрение только в 18 лет из-за болезни, а до того его успели научить стрелять родственники, у которых было оружие. Но все же, рассуждает мужчина, неплохо было бы проверять желающих получить лицензию на стрельбище, перед тем как выдавать им такой серьезный документ (в некоторых других штатах, кстати, такое требование есть).
«Это абсурдная идея: теперь я имею право использовать пистолет для самообороны, хотя скорее всего я попаду из него в кого угодно, но не в того, кто на меня нападет», — объясняет свою мысль Терри. Он вспоминает, что даже будучи зрячим, не мог попасть в мишень на стрельбище.
Впрочем, по законам штата лица старше 18 имеют право носить оружие и вовсе без лицензии: она нужна только для того, чтобы поехать с пистолетом в штат, где закон устроен иначе.
Сазерленд также рассказал, что, когда он пришел получать лицензию, ему нужно было сдать отпечатки пальцев. Мужчина с белой тростью несколько раз уточнил у сотрудников управления, куда ему нужно пройти, а еще каждый раз спрашивал, не кажется ли им абсурдным, что он, слепой, пришел за таким документом. В ответ Терри каждый раз слышал, что такое происходит регулярно, и ничего необычного в этом нет.
Чтобы добраться до дома, мужчине пришлось ждать, пока его заберет жена на своей машине — автомобильные права в штате слепым все-таки не выдают.
Ранее рассказывали про другое абсурдное толкование закона: в Уэльсе полиция нашла украденный телефон и отказалась возвращать его владельцу, потому что на устройстве были персональные данные вора.