В США слепой мужчина получил разрешение на оружие

Сазерленд также рассказал, что, когда он пришел получать лицензию, ему нужно было сдать отпечатки пальцев. Мужчина с белой тростью несколько раз уточнил у сотрудников управления, куда ему нужно пройти, а еще каждый раз спрашивал, не кажется ли им абсурдным, что он, слепой, пришел за таким документом. В ответ Терри каждый раз слышал, что такое происходит регулярно, и ничего необычного в этом нет.