В США сделали заявление после встречи Путина и Уиткоффа

Он отметил, что в Белом доме соглашения рассматривают как гибкие. По словам Джонсона, Россия добьется «своих целей дипломатическим или военным путем». «Ни Украина, ни Запад не смогут ничего сделать, чтобы заставить Россию согласиться на предпочтения Киева», — заявил экс-аналитик ЦРУ.