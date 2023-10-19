В США сделали томографию чучелу Фиджийской девы. Кто она такая

В американском университете Северного Кентукки проанализировали с помощью компьютерного томографа и рентгена останки так называемой Фиджийской морской девы, хранившиеся в Историческом обществе округа Кларк. Об этом сообщили в университетской газете. Исследование провели студенты радиологической лаборатории Инновационного центра здоровья.

Экспонат в 1870-х годах у японского рыбака купил американский моряк, в 1906 году чучело было передано в дар Историческому обществу округа Кларк в Центре наследия (штат Огайо).

Такие «русалки» раньше изготавливались из различных частей животных, сшитых таксидермистом между собой. Обязательной особенностью был рыбий хвост. В 1800-х годах они были обычным явлением на карнавалах, в музеях и передвижных представлениях, пояснил Health Imaging. Экспонат, изучить который решили молодые ученые, выставлялся в рамках музейной экспозиции Центра, но потом его убрали со всеобщего обозрения.

Как оказалось, у исследуемого экземпляра нижняя часть тела, челюсти и зубы настоящей рыбы. Он был таксидермирован в традиционном стиле вокруг деревянного стержня, а это означает, что дендрохронологический анализ древесины может более точно определить период, когда был изготовлен образец.

Полученные снимки и анализы будут отправлены в специализированные научные центры (зоопарк Цинциннати и Ньюпортский аквариум), где эксперты продолжат исследовать состав и происхождение этой конкретной фиджийской русалки.