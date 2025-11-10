В США сделали горькое признание о своей армии на фоне российской

«Мы отстаем. Буду откровенен. Думаю, мы понимаем, что отстаем», — цитирует командира американское издание TWZ. Он ответил, что Пентагон в этом плане движется «недостаточно быстро». «И действительно потребовалось посмотреть на то, как российские войска внедряют инновации в беспилотные системы во время конфликта на Украине», — сказал он.