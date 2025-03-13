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В США родители заставили дочку прыгать на батуте в жару

Это привело к гибели ребенка.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Gofundme

В США погибла восьмилетняя девочка, которую родители в качестве наказания заставили прыгать на батуте в жару. Об этом пишет The Mirror.

Супруги Эшли и Дэниел Шварц удочерили восьмилетнюю Джейлин и ее сводную сестру Джейд после того, как их родную мать лишили родительских прав из-за наркотической зависимости. Со слов женщины, ее ребенок прожил у опекунов четыре года. Все это время родительница не могла встречаться с дочерью.

29 августа 2020 года супруги Шварц наказали Джейлин за непослушание — они лишили ее еды и воды и отправили прыгать на батуте в +40°С. В результате такой физической нагрузки на жаре у ребенка остановилось сердце. Позже специалисты установили, что организм девочки был обезвожен.

Полиция квалифицировала действия Шварц как убийство, а позже в суде братья и сестры погибшей Джейлин рассказали, что их часто заставляли прыгать на батуте в качестве наказания, лишая еды и воды.

После долгого разбирательства Дэниел Шварц признал себя виновным в непредумышленном убийстве. Его приговорили к 18 годам лишения свободы. Его жену признали виновной в тяжком убийстве и назначили наказание в виде трех пожизненных тюремных сроков.

Ранее в Тюменской области стримершу, которая издевалась над своими детьми на камеру, приговорили к тюремному заключению.