В США родители заставили дочку прыгать на батуте в жару

В США погибла восьмилетняя девочка, которую родители в качестве наказания заставили прыгать на батуте в жару. Об этом пишет The Mirror.
Супруги Эшли и Дэниел Шварц удочерили восьмилетнюю Джейлин и ее сводную сестру Джейд после того, как их родную мать лишили родительских прав из-за наркотической зависимости. Со слов женщины, ее ребенок прожил у опекунов четыре года. Все это время родительница не могла встречаться с дочерью.
29 августа 2020 года супруги Шварц наказали Джейлин за непослушание — они лишили ее еды и воды и отправили прыгать на батуте в +40°С. В результате такой физической нагрузки на жаре у ребенка остановилось сердце. Позже специалисты установили, что организм девочки был обезвожен.
Полиция квалифицировала действия Шварц как убийство, а позже в суде братья и сестры погибшей Джейлин рассказали, что их часто заставляли прыгать на батуте в качестве наказания, лишая еды и воды.
После долгого разбирательства Дэниел Шварц признал себя виновным в непредумышленном убийстве. Его приговорили к 18 годам лишения свободы. Его жену признали виновной в тяжком убийстве и назначили наказание в виде трех пожизненных тюремных сроков.
Ранее в Тюменской области стримершу, которая издевалась над своими детьми на камеру, приговорили к тюремному заключению.