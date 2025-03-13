В США родители заставили дочку прыгать на батуте в жару

Супруги Эшли и Дэниел Шварц удочерили восьмилетнюю Джейлин и ее сводную сестру Джейд после того, как их родную мать лишили родительских прав из-за наркотической зависимости. Со слов женщины, ее ребенок прожил у опекунов четыре года. Все это время родительница не могла встречаться с дочерью.