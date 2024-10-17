В США родители судятся со школой из-за ИИ. В чем дело

Адвокат супругов назвал в беседе с изданием школьное наказание «своевольным и капризным». В иске указано, что в руководстве ученика средней школы Хингема на 2023−2024 год не было никаких правил относительно ИИ. В документе не уточнялось, когда нельзя прибегать к ИИ и влекут ли такие действия какие-либо санкции. Адвокат добавил, что после этого инцидента в округе все же внесли в соответствующие уточнения об использовании ИИ.