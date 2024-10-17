В США родители судятся со школой из-за ИИ. В чем дело

Дженнифер и Дейл Харрис подали в суд на школу после того, как в учебном заведении их сына наказали за использование искусственного интеллекта (ИИ) в исследовательском проекте. Родители уверены, что из-за этого ребенка не принимают в организацию «Национальное общество чести», кроме того, санкции могут повлиять на его шансы при поступлении в выбранный колледж, пишет People.
В статье уточнили: судя по иску, сын Харрисов и его одноклассник с помощью ИИ составили первоначальный план проекта о баскетболисте Кариме Абдул-Джаббаре. В жалобе супруги также напомнили, что как минимум семь учеников, ранее принятых в Национальное общество чести, списывали, а один из них использовал ИИ.
За проект школьники получили оценку «ноль» и остались в субботу в школе после уроков. Родители пытаются добиться того, чтобы их сыну исправили оценку на B (аналог четверки в США), а также удалили записи, налагающие на их сына санкции в академической сфере. Кроме того, они просят, чтобы школа прекратила препятствовать принятию их сына в Национальное общество чести.
Адвокат супругов назвал в беседе с изданием школьное наказание «своевольным и капризным». В иске указано, что в руководстве ученика средней школы Хингема на 2023−2024 год не было никаких правил относительно ИИ. В документе не уточнялось, когда нельзя прибегать к ИИ и влекут ли такие действия какие-либо санкции. Адвокат добавил, что после этого инцидента в округе все же внесли в соответствующие уточнения об использовании ИИ.
В мае супруги отправили письмо на имя Маргарет Адамс, занимавшей пост суперинтенданта государственных школ в Хингеме. Они запросили предписания об использовании ИИ, но ответ так и не получили.
В августе стало известно, что в Вайоминге уволили репортера местной газеты Powell Tribune — выяснилось, что новичок Аарон Пелчар использовал ИИ при написании репортажей и цитат. Его поймали после того, как журналист из конкурирующего издания Cody Enterprise счел фразы коллеги искусственными. Оказалось, что некоторые цитаты в статьях Пелчара полностью выдуманные. Так, в публикациях были слова, приписанные губернатору штата, но именно этих фраз политик не говорил.