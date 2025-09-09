В США разгорелись расовые споры после убийства украинки чернокожим рецидивистом

Трагедия произошла, когда работавшая в пиццерии Северной Каролины девушка возвращалась в поезде домой после смены. На видео видно, что преступник подошел к ней сзади, держа нож в поднятой руке. Но Ирина этого не заметила — что-то листала в телефоне. После чего последовал удар в шею. О том, что жертва — мигрантка с Украины, убийца не знал, а его действия полиция квалифицировала как приступ немотивированной ярости. В ходе расследования выяснилось, что у Декарлоса Брауна-младшего ранее диагностировали шизофрению и за несколько дней до убийства мать сдала его в приют для бездомных.