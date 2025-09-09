Трагедия произошла, когда работавшая в пиццерии Северной Каролины девушка возвращалась в поезде домой после смены. На видео видно, что преступник подошел к ней сзади, держа нож в поднятой руке. Но Ирина этого не заметила — что-то листала в телефоне. После чего последовал удар в шею. О том, что жертва — мигрантка с Украины, убийца не знал, а его действия полиция квалифицировала как приступ немотивированной ярости. В ходе расследования выяснилось, что у Декарлоса Брауна-младшего ранее диагностировали шизофрению и за несколько дней до убийства мать сдала его в приют для бездомных.
За последние 12 лет мужчину арестовывали 14 раз — в том числе по обвинениям в вооруженном ограблении, краже из магазина, нанесении ущерба личному имуществу. В 2014 году его отправили за решетку на шесть лет за грабеж с применением пистолета.
Г-н Браун был темнокожим и жил в городе, где состоящий из представителей Демократической партии местный совет требовал от полиции «переосмыслить» свою работу, а правительство округа занималось решением проблем расового неравенства в системе правосудия и «непропорционально высокой представленности чернокожих и латиноамериканцев среди заключенных».
Неудивительно, что демократические издания США — «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» — не стали придавать истории с убийством в Северной Каролине большого значения. Они ее бы совсем не заметили, если бы жертвой стала просто белая американка, а не случайно оказавшаяся на пути преступника украинка. В свою очередь Белый дом увидел в этой истории шанс вновь поднять вопрос о безопасности в контролируемых демократами городах.
«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму», — написал в соцсети Трамп, обвинив в произошедшем бывшего губернатора Северной Каролины и «потенциального сенатора» от этого штата. После чего трагедия быстро ушла с первых полос американских газет, где сегодня властвуют сюжеты с якобы подписанной Трампом поздравительной открыткой в форме силуэта обнаженной женщины.
И только пиццерия, где работала Ирина Заруцкая, сообщила в соцсетях о том, что зажгла в память о ней свечу. И в этом человеческом жесте не было никакой политики.