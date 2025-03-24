В США рассказали о популярности безалкогольного вина у женщин 35−55 лет

По его словам, безалкогольными напитками также активно интересуется молодые люди и те, кто беспокоится о собственном здоровье. «Мы видим, что некоторые представители поколения Z их покупают и бэби-бумеры тоже начинают это замечать. Здесь есть трезвенники, любопытные и осознанно пьющие, а также те, кто делает большой акцент на здоровье», — сказал Беккер.
Как пишет издание со ссылкой на данные аналитической компании Impact Databank, в 2024 году объем продаж безалкогольных вин в США превысил 1,6 млн ящиков, что выше показателя годом ранее в 1,4 млн ящиков. Вместе с тем, показатель за 2024 год более чем в два раза превышает данные за 2020 год.
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Рост популярности безалкогольных вин отмечает и Бри Вольд, вице-президент по маркетингу Trinchero Family Estates. По его словам, темпы роста данного сегмента сейчас значительно выросли. Вольд также прогнозирует появление большого количества инноваций и еще большего роста популярности напитков с нулевым содержанием алкоголя.
В свою очередь Эноре Сеола, генеральный директор Freixenet Mionetto USA, говорит о том, что у безалкогольных напитков есть перспектива для роста не только среди молодежи, но и у более старшего поколения. «Сейчас наибольший интерес, похоже, проявляют представители молодого поколения, но по мере того, как эта категория становится все более распространенной, я думаю, что есть возможности и для более старшей демографической группы», — цитирует его Shanken News Daily.
Рост потребления и популярности безалкогольного вина наблюдают и в России. Представители торговых сетей и виноторговых компаний подтвердили «РБК Вино», что в 2024 году в стране выросли продажи этих напитков. В некоторых торговых сетях динамика год к году по сравнению с данными за 2023 год составила до 100%. Между тем, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев объяснял «РБК Вино», что рост популярности категории безалкогольных вин обусловлен в первую очередь эффектом низкой базы.