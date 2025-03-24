В США рассказали о популярности безалкогольного вина у женщин 35−55 лет

В свою очередь Эноре Сеола, генеральный директор Freixenet Mionetto USA, говорит о том, что у безалкогольных напитков есть перспектива для роста не только среди молодежи, но и у более старшего поколения. «Сейчас наибольший интерес, похоже, проявляют представители молодого поколения, но по мере того, как эта категория становится все более распространенной, я думаю, что есть возможности и для более старшей демографической группы», — цитирует его Shanken News Daily.