В США рассекретят список клиентов Джеффри Эпштейна

Власти США снимут гриф секретности со списка клиентов Джеффри Эпштейна, которому в 2019 году были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, покупке свидетелей и прочих преступлениях. В том же году он покончил жизнь самоубийством в своей камере. Об этом сообщает The Times.
Расссекречиванием федеральных документов по поручению президента США Дональда Трампа занимается член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. На одном из судебных заседаний уже был представлен предположительный список имен высокопоставленных друзей и клиентов Эпштейна.
В так называемой «черной книге» Эпштейна, появившейся в Сети в 2015 году, было представлено более 200 имен влиятельных личностей, в том числе принц Эндрю, Билл Клинтон, Билл Гейтс, Дональд Трамп. Неизвестно, отличается ли перечень из материалов властей США от озвученного на заседании.
Также госпожа Луна сообщила, что американские власти планируют рассекретить большое количество документов, в частности связанных с убийством Джона Кеннеди, терактом 11 сентября 2001 года, происхождением COVID-19 и других. Помимо прочего, она отметила, что власти «десятилетиями скрывали информацию» и «пришло время дать американцам ответы, которых они заслуживают».
Ранее стало известно, что секреты Зоны 51 будут раскрыты в 2025 году.