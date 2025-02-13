В США рассекретят список клиентов Джеффри Эпштейна

Власти США снимут гриф секретности со списка клиентов Джеффри Эпштейна, которому в 2019 году были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, покупке свидетелей и прочих преступлениях. В том же году он покончил жизнь самоубийством в своей камере. Об этом сообщает The Times.