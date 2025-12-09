В США раскрыли, что думают о Зеленском в Белом доме

Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.