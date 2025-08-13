«Зеленский вновь отверг любое урегулирование, требующее формальной уступки территории. Он говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это фантазия. Украина не побеждает — и близко не побеждает», — говорится в материале.
Также в материале отметили, что отказ украинского лидера отдавать территории может привести только к утрате суверенитета самой Украины.
Трамп 8 августа анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Президент США отметил, что подробности о предстоящих переговорах будут опубликованы позже. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал логичным выбор места для переговоров. Он сообщил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 12 августа назвала Анкоридж в штате Аляска городом, в котором состоится саммит РФ и США. Она заявила, что данные переговоры позволят выявить шаги для урегулирования украинского конфликта. Тогда же телеканал CNN назвал объединенную военную базу Эльмендорф-Ричардсон местом проведения переговоров.