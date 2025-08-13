Популярные темы
В США раскритиковали Зеленского за отказ от территориальных уступок

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается уступать территории перед саммитом глав России и США так, будто его страна одерживает победу в конфликте, хотя на самом деле Киев терпит поражение. Об этом 12 августа пишет журнал American Thinker.

Источник: Reuters

«Зеленский вновь отверг любое урегулирование, требующее формальной уступки территории. Он говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это фантазия. Украина не побеждает — и близко не побеждает», — говорится в материале.

Также в материале отметили, что отказ украинского лидера отдавать территории может привести только к утрате суверенитета самой Украины.

Трамп 8 августа анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Президент США отметил, что подробности о предстоящих переговорах будут опубликованы позже. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал логичным выбор места для переговоров. Он сообщил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 12 августа назвала Анкоридж в штате Аляска городом, в котором состоится саммит РФ и США. Она заявила, что данные переговоры позволят выявить шаги для урегулирования украинского конфликта. Тогда же телеканал CNN назвал объединенную военную базу Эльмендорф-Ричардсон местом проведения переговоров.