В США раскритиковали Зеленского за отказ от территориальных уступок

«Зеленский вновь отверг любое урегулирование, требующее формальной уступки территории. Он говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это фантазия. Украина не побеждает — и близко не побеждает», — говорится в материале.