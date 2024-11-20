В США работники смогут получить отпуск по уходу за питомцами

Поправки предполагают отпуск для владельцев служебных собак и питомцев, содержащихся на законных основаниях. Целью отпуска может быть адаптация животного, обучение базовым навыкам или посещение ветеринарной клиники. Однако виды животных, на которых распространяется предложенный законопроект, пока что не уточнены.