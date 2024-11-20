В США работники смогут получить отпуск по уходу за питомцами

Абреу предлагает внести поправки в закон, который обязывает работодателей предоставлять работникам оплачиваемый отпуск по болезни для ухода за собой и членами семьи. Теперь в список могут войти и домашние животные.
По словам Абреу, питомцы помогают снижать уровень кортизола (гормона стресса), что, возможно, увеличит эффективность работы. Еще одним положительным эффектом может стать снижение нагрузки на приюты Нью-Йорка, переполненные более чем на 20%.
Поправки предполагают отпуск для владельцев служебных собак и питомцев, содержащихся на законных основаниях. Целью отпуска может быть адаптация животного, обучение базовым навыкам или посещение ветеринарной клиники. Однако виды животных, на которых распространяется предложенный законопроект, пока что не уточнены.
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