В США проводят конкурс красоты для летучих мышей

Авторы марафона надеются, что после такого плотного знакомства с летучими мышами люди начнут лучше к ним относиться и меньше бояться этих созданий, которые достаточно безвредны для человека. Среди других событий в рамках Недели — экскурсии с натуралистами, сказки про летучих мышей для самых маленьких и тематические викторины.