В США проводят конкурс красоты для летучих мышей

Летучие мыши — не самые популярные животные, но даже их кто-то считает красивыми. Подтверждение этому — конкурс красоты, который решили организовать для маленьких зверьков в США. Накануне Хэллоуина американское Бюро по управлению государственными и общественными землями регулярно делится фотографиями летучих мышей в своих социальных сетях, а пользователи могут голосовать за главную красотку.
Конкурс, как сообщает Forbes, ежегодный: его проводят уже в пятый раз. Он является частью Недели летучих мышей, которую устраивают разные организации по защите дикой природы Северной Америки. Задача марафона — привлечь больше внимания к летучим мышам и рассказать, какую важную роль они играют в экосистеме, и с какими угрозами сталкиваются из-за изменений климата, заболеваний и загрязнения окружающей среды.
Вот всего два мифа, которые опровергли в рамках Недели летучих мышей: на самом деле у большинства этих зверьков очень хорошее зрение, а еще лишь некоторые подвиды питаются кровью: в основном летучие мыши едят насекомых.
В рамках конкурса красоты сотрудники Бюро показывают разные виды летучих мышей (всего их более 1400) и объясняют, чем они различаются. Еще каждой участнице присвоено забавное имя — например:
Почтенный Поттер и Кубок Гуано (Hoary Potter and the Guano of Fire), вид — серый волосатохвост. По словам авторов, отлично прячется от хищников, притворяясь листиком, и достаточно зоркий и проворный, чтобы стать идеальным игроком в квиддич.
Сэр Махолет (Sir Flaps-a-Lot), вид — ушан Таунсенда. Его чуткие 4-сантиметровые уши выполняют сразу три функции: ловят любые шорохи, помогают регулировать температуру тела и даже дополняют крылья, чтобы управлять воздушными потоками.
Роберт Мышинсон (Robert Battinson), вид — ночница.
Бэтт Дэймон (Batt Damon), вид — западная мелконогая летучая мышь. Два этих вида, помимо прочего, помогают фермерам: они едят насекомых-вредителей и даже опыляют растения.
Авторы марафона надеются, что после такого плотного знакомства с летучими мышами люди начнут лучше к ним относиться и меньше бояться этих созданий, которые достаточно безвредны для человека. Среди других событий в рамках Недели — экскурсии с натуралистами, сказки про летучих мышей для самых маленьких и тематические викторины.
Ранее рассказывали про еще одну необычную пользу, которую приносят мыши — в Португалии они сторожат две библиотеки от насекомых и грызунов.