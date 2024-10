В США проводят конкурс красоты для летучих мышей

Почтенный Поттер и Кубок Гуано (Hoary Potter and the Guano of Fire), вид — серый волосатохвост. По словам авторов, отлично прячется от хищников, притворяясь листиком, и достаточно зоркий и проворный, чтобы стать идеальным игроком в квиддич.