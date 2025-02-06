В США пропавшую собаку нашли в другом штате спустя девять лет

Собака, сбежавшая от хозяина в Лас-Вегасе (США) в 2016 году, была найдена в приюте для животных в Сент-Джордже (Юта, США), — пишет UPI.
Местное полицейское управление сообщило, что сотрудники проверили микрочип у животного, попавшего в приют после побега от новых владельцев, и выяснили, что собака была «в розыске» в течение последних девяти лет. Оказалось, что в крайний раз пес сбежал от хозяев, с которыми жил после побега в течение восьми лет. Они, в свою очередь, подобрали собаку еще в Лас-Вегасе (США), будучи убежденными в том, что животное бездомное и никто не пытается его отыскать.
В конечном итоге полиция связалась с первоначальными и новыми владельцами, которые пришли к взаимному решению, что пес останется в своей «последней» семье.
В связи с происшествием правоохранители напомнили о необходимости микрочипирования домашних животных, а также подчеркнули, что найденных питомцев всегда нужно относить к ветеринару или в приют, чтобы выяснить, есть ли у них владельцы.
Ранее рассказывали, что в Нидерландах нашли кота с аллергией на котов.