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В США пропавшую собаку нашли в другом штате спустя девять лет

Это произошло благодаря тому, что сотрудники приюта, в который питомец попал после очередного побега, проверили его микрочип.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Собака, сбежавшая от хозяина в Лас-Вегасе (США) в 2016 году, была найдена в приюте для животных в Сент-Джордже (Юта, США), — пишет UPI.

Местное полицейское управление сообщило, что сотрудники проверили микрочип у животного, попавшего в приют после побега от новых владельцев, и выяснили, что собака была «в розыске» в течение последних девяти лет. Оказалось, что в крайний раз пес сбежал от хозяев, с которыми жил после побега в течение восьми лет. Они, в свою очередь, подобрали собаку еще в Лас-Вегасе (США), будучи убежденными в том, что животное бездомное и никто не пытается его отыскать.

В конечном итоге полиция связалась с первоначальными и новыми владельцами, которые пришли к взаимному решению, что пес останется в своей «последней» семье.

В связи с происшествием правоохранители напомнили о необходимости микрочипирования домашних животных, а также подчеркнули, что найденных питомцев всегда нужно относить к ветеринару или в приют, чтобы выяснить, есть ли у них владельцы.

Ранее рассказывали, что в Нидерландах нашли кота с аллергией на котов.