В США пропавшую собаку нашли в другом штате спустя девять лет

Местное полицейское управление сообщило, что сотрудники проверили микрочип у животного, попавшего в приют после побега от новых владельцев, и выяснили, что собака была «в розыске» в течение последних девяти лет. Оказалось, что в крайний раз пес сбежал от хозяев, с которыми жил после побега в течение восьми лет. Они, в свою очередь, подобрали собаку еще в Лас-Вегасе (США), будучи убежденными в том, что животное бездомное и никто не пытается его отыскать.