В США пропавшая собака вернулась домой и сама позвонила в дверь

Брук Комер из Флориды поведала, что 15 декабря их собака по кличке Афина убежала и не вернулась. Семья сообщила о случившемся соседям, и вместе они принялись изучать записи с уличных камер видеонаблюдения, однако местоположение питомца так и не удалось выяснить.