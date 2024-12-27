В США пропавшая собака вернулась домой и сама позвонила в дверь

Брук Комер из Флориды поведала, что 15 декабря их собака по кличке Афина убежала и не вернулась. Семья сообщила о случившемся соседям, и вместе они принялись изучать записи с уличных камер видеонаблюдения, однако местоположение питомца так и не удалось выяснить.
«Я искала ее днем и ночью. Каждый день я приходила домой с разбитым сердцем… Было несколько срывов», — рассказала Комер.
Однако спустя девять дней овчарка вернулась домой. «Это было примерно в 2:30 ночи. Она пришла, стуча лапами в дверь, и позвонила в звонок», — отметила американка, назвав произошедшее рождественским чудом.
Ранее в США собака в штате Вашингтон позвала на помощь полицейского и спасла пожилого хозяина, который получил серьезную травму.