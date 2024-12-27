Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США пропавшая собака вернулась домой и сама позвонила в дверь

В Соединенных Штатах Америки пропавшая немецкая овчарка вернулась домой в канун Рождества и сама позвонила в дверь. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник: Freepik

Брук Комер из Флориды поведала, что 15 декабря их собака по кличке Афина убежала и не вернулась. Семья сообщила о случившемся соседям, и вместе они принялись изучать записи с уличных камер видеонаблюдения, однако местоположение питомца так и не удалось выяснить.

«Я искала ее днем и ночью. Каждый день я приходила домой с разбитым сердцем… Было несколько срывов», — рассказала Комер.

Однако спустя девять дней овчарка вернулась домой. «Это было примерно в 2:30 ночи. Она пришла, стуча лапами в дверь, и позвонила в звонок», — отметила американка, назвав произошедшее рождественским чудом.

Ранее в США собака в штате Вашингтон позвала на помощь полицейского и спасла пожилого хозяина, который получил серьезную травму.