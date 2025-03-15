В США продают дом-пирог за 350 тысяч долларов

Но самое интересное — это история дома. Когда его построили в 2003 году, соседи были в ужасе: им казалось, что это архитектурное недоразумение уродует район. Однако прошло время, и странное здание превратилось в местную достопримечательность. Теперь жители Дирфилда с гордостью рассказывают о том, что рядом с ними стоит тот самый знаменитый «дом-пирог».