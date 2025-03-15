В США продают дом-пирог за 350 тысяч долларов

В американском городке Дирфилд (штат Иллинойс) недавно состоялась необычная сделка по продаже недвижимости. За 350 000 долларов новый владелец приобрёл дом, получивший прозвище «пирог». И стоит только взглянуть на него, чтобы понять почему.
Этот необычный дом выглядит как аккуратно отрезанный кусок пирога: его площадь составляет 148 квадратных метров, но самое удивительное то, что ширина дома в самом узком месте составляет всего 0,91 метра. Тем не менее внутри удалось разместить две спальни и две ванные комнаты. А ещё на участке нашлось место для сарая и парковки на четыре автомобиля.
Но самое интересное — это история дома. Когда его построили в 2003 году, соседи были в ужасе: им казалось, что это архитектурное недоразумение уродует район. Однако прошло время, и странное здание превратилось в местную достопримечательность. Теперь жители Дирфилда с гордостью рассказывают о том, что рядом с ними стоит тот самый знаменитый «дом-пирог».
Можно сказать, что эта недвижимость не только стала культовой, но и доказала: иногда то, что сначала кажется странным, со временем становится легендой.