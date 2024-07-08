В США процветает новый тип книжных магазинов

Тематические магазины стали новой ступенью для жанра: теперь поклонники этих книг могут найти друзей по интересам, посовещаться с продавцом, приятно провести время в окружении приятных людей и книг. Джейн Наттер, специалист по связям с общественностью в издательстве Кенсингтон, рассказывает, что продавцы в этих магазинах обычно очень дружелюбные. «Они всегда спросят, что вас интересует: исторические декорации? Погорячее? Вам подберут то, что вам нравится, и к тому же не осудят», — объясняет она.