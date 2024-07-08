В США процветает новый тип книжных магазинов

«Дамские романы» или «сентиментальная литература» — книги, которых принято скорее стыдиться, а независимые книжные ими часто вообще не торгуют, или стыдливо выделяют под такую литературу один стеллаж где-нибудь в глубине. Но спрос на такую литературу растет: дамские романы все чаще оказываются в списках бестселлеров. Поэтому неудивительно, что один за другим открываются магазины, целиком посвященные бесхитростным историям о любви и других чувствах.
Мэй Тингстрём, поклонница дамских романов из Калифорнии, рассказала газете The New York Times о том, как год назад нашла магазин в Калвер-Сити под названием «Разорванный лиф», где только такими романами и торгуют. Магазин процветает и даже открыл вторую точку в Бруклине.
Тогда сама Мэй, поверив в успех, открыла такой магазин в Калифорнии и назвала его «Пораженное сердце» — всего в ста километрах от конкурентов. Сейчас в «Сердце» регулярно проводят встречи с писателями, гадания на таро, собираются книжные клубы и устраивают «ночь ремесел»: иными словами, магазин процветает.
Специализированных книжных, которые торгуют исключительно дамскими романами, за прошедший год в США стало уже больше 20. Самое чудесное в них, конечно, названия: кроме упомянутых есть «Сладкая стрела любви» в Чикаго, «Клише и безделушки» в Миннеаполисе, «Брюзга и солнце» в Белфасте, штат Мэйн, «Красавица и книжка» в Анкоридже, «Библиотека, сотканная из любви» в Солт-Лейк-Сити и «Румянец» в Уичито.
Мэй объясняет, что покупатели в ее магазине всегда знают, чего хотят. Например, кто-нибудь заходит и говорит: «хочу фэнтези, чтобы герои были разных рас и попохабнее».
У меня есть постоянные покупатели, которые берут по паре книг несколько раз в неделю. Я всякий раз поражаюсь — когда они успевают все это прочесть? Мэй Тингстрём, владелица книжного магазина «Пораженное сердце».
И владельцы, и покупатели в этих магазинах в подавляющем большинстве — женщины. И этих женщин много: согласно исследованию Circana BookScan, объем рынка сентиментальных романов вырос с 18 миллионов печатных экземпляров в 2020 году до 39 миллионов в 2023.
Бекка Тайтл раньше работала адвокатом по вопросам миграции, а потом бросила карьеру и открыла магазинчик «Милые знакомства» в Сан-Диего. Она уверена, что за деньгами в сферу приходят и авторы, и критики: «люди понимают, что эти книги не просто хорошо продаются, но и порой бывают интересны с художественной точки зрения».
Еще недавно эти книги было трудно найти в приличном книжном магазине, вспоминает Лия Кох, совладелица «Разорванного лифа» — а сейчас 6 из 10 самых продаваемых авторов художественной литературы в США это авторы дамских романов.
Многим в сфере книготорговли жалко тратить время на то, чтобы разобраться в «дамских романах». Ну, вы бы могли заработать, но я не обижусь — заработаю всё сама. Лия Кох, совладелица книжного магазина «Разорванный лиф».
Во многом жанр сентиментальной литературы обязан нынешним успехом пандемии, когда многие взрослые, оказавшись заперты дома, заново открыли для себя книги и чтение. Когда за окном разворачивается настоящая драма, читать хочется что-то со счастливым концом, а в этом жанре конец почти всегда счастливый.
Тематические магазины стали новой ступенью для жанра: теперь поклонники этих книг могут найти друзей по интересам, посовещаться с продавцом, приятно провести время в окружении приятных людей и книг. Джейн Наттер, специалист по связям с общественностью в издательстве Кенсингтон, рассказывает, что продавцы в этих магазинах обычно очень дружелюбные. «Они всегда спросят, что вас интересует: исторические декорации? Погорячее? Вам подберут то, что вам нравится, и к тому же не осудят», — объясняет она.
Сентиментальная проза обычно одета в яркие, розовые цвета, и не стесняется залезать в любые жанры: исторический роман, young adult, фэнтези, спорт и что угодно еще. В таких магазинах к тому же можно найти самиздат, которого крупные продавцы сторонятся.
Мелисса Сааведра, владелица «Горячих книжек», рассказывает, что начала знакомство с жанром с «50 оттенков серого», и очень стеснялась читать книги на людях — а теперь гордится тем, что по ее выражению лица ни о чем не догадаться.
Спустя несколько лет Мелисса открыла книжный магазин, который только в первый день продал 500 книг. Корреспондент The New York Times рассказывает, что в воскресный день магазин полон читательниц с бокалами просекко, которые общаются на встрече с автором очередного дамского романа. Стеллажи в магазине имеют тематические названия: «оттенки морали» и «мрачная романтика». Последний разбирают быстрее всего, усмехается Мелисса.
А в глубине магазина спрятан одинокий незаметный стеллаж с обычной, «несентиментальной» прозой. Он называется «меня затащили сюда против моей воли».
Еще больше о книгах: недавно показывали подборку необычных библиотек.
Георгий Мазуркевич