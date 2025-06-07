«Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен <…> от него надо избавиться», — сказал военный.
По его словам, на Западе многие политики не видят очевидное и отказываются признавать поражение.
«Самое печальное, что этому подвержены и западные лидеры, они не готовы посмотреть правде в лицо и принять поражение», — заключил Дэвис.
Ранее он заявил, что киевские власти «играют в русскую рулетку», полагая, что украинская армия сможет вести боевые действия вечно.
«Если Зеленский и его сторонники в Европе верят, что “осажденная и теряющая тысячи солдат в месяц украинская армия” может продолжать воевать бесконечно, а прорыв линии обороны или восстание ВСУ никогда не произойдут, то они “играют в русскую рулетку”», — написал полковник в статье для 19FortyFive.
Дэвис утверждал, что именно иллюзии украинских и европейских чиновников привели к противоречиям с администрацией президента США Дональдом Трампом.
В марте прошлого года на Украине должны были пройти президентские выборы, которые были отменены из-за ведения боевых действий.
В настоящее время легитимность нахождения Зеленского на посту президента Украины вызывает множество сомнений. В частности, российские политики неоднократно высказывались об отсутствии законных оснований для нахождения его у власти.