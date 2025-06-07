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В США призывают избавиться от Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил связь с реальностью, он стал опасен для западных стран. Такую точку зрения выразил отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис в соцсети.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен <…> от него надо избавиться», — сказал военный.

По его словам, на Западе многие политики не видят очевидное и отказываются признавать поражение.

«Самое печальное, что этому подвержены и западные лидеры, они не готовы посмотреть правде в лицо и принять поражение», — заключил Дэвис.

Ранее он заявил, что киевские власти «играют в русскую рулетку», полагая, что украинская армия сможет вести боевые действия вечно.

«Если Зеленский и его сторонники в Европе верят, что “осажденная и теряющая тысячи солдат в месяц украинская армия” может продолжать воевать бесконечно, а прорыв линии обороны или восстание ВСУ никогда не произойдут, то они “играют в русскую рулетку”», — написал полковник в статье для 19FortyFive.

Дэвис утверждал, что именно иллюзии украинских и европейских чиновников привели к противоречиям с администрацией президента США Дональдом Трампом.

Зеленский занимает пост президента Украины с мая 2019 года. При этом срок его полномочий истек в мае 2024-го.

В марте прошлого года на Украине должны были пройти президентские выборы, которые были отменены из-за ведения боевых действий.

В настоящее время легитимность нахождения Зеленского на посту президента Украины вызывает множество сомнений. В частности, российские политики неоднократно высказывались об отсутствии законных оснований для нахождения его у власти.