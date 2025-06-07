В США призывают избавиться от Зеленского

«Если Зеленский и его сторонники в Европе верят, что “осажденная и теряющая тысячи солдат в месяц украинская армия” может продолжать воевать бесконечно, а прорыв линии обороны или восстание ВСУ никогда не произойдут, то они “играют в русскую рулетку”», — написал полковник в статье для 19FortyFive.