В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Американская академия киноискусств опубликовала во вторник шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в 10 категориях.
На победу в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» претендуют 15 картин, среди них «Я все еще здесь» (I'm still here) бразильского режиссера Уолтера Саллеса, «Эмилия Перес» (Emilia Pеrez) француза Жака Одиара, «Девушка с иглой» (The Girl with the Needle) датского режиссера Магнуса фон Хорна, «Волны» (Waves) режиссера из Чехии Иржи Мадла, «Прикосновение» исландца Бальтасара Кормакура, а также картины из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины, Таиланда.
В номинации «Лучшая музыка» представлены такие картины как «Претенденты» (Challengers), «Конклав» (Conclave), «Дикий робот» (The Wild Robot), «Битлджус Битлджус» (Beetlejuice Beetlejuice), «Головоломка 2» (Inside Out 2). В шорт-листе номинации «Лучший документальный фильм» представлены в том числе «Дневники черного ящика» (Black Box Diaries), «Дагомея» (Dahomey), «Фрида» (Frida), «Голливудгейт» (Hollywoodgate), «Фарфоровая война» (Porcelain War).
Кроме того, претенденты на престижную кинопремию представлены в категориях «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты».
97-я церемонии вручения кинопремии «Оскар» пройдет 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет американский комик Конан О’Брайен.
На «Оскар» могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота — 34 см, масса — 3,85 кг. Премия присуждается в 23 номинациях.