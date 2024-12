В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»

На победу в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» претендуют 15 картин, среди них «Я все еще здесь» (I'm still here) бразильского режиссера Уолтера Саллеса, «Эмилия Перес» (Emilia Pеrez) француза Жака Одиара, «Девушка с иглой» (The Girl with the Needle) датского режиссера Магнуса фон Хорна, «Волны» (Waves) режиссера из Чехии Иржи Мадла, «Прикосновение» исландца Бальтасара Кормакура, а также картины из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины, Таиланда.