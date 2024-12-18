В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»

На «Оскар» могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота — 34 см, масса — 3,85 кг. Премия присуждается в 23 номинациях.