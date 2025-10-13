В США представили мобильные установки для Tomahawk

13 октября российский генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что президент США Дональд Трамп может поставить Украине списанные ракеты Tomahawk, чтобы избавиться от них и при этом заработать. «Процедура утилизации стоит дорого, а тут он сможет их продать, то есть еще и прибыль получить с них, вместо того чтобы платить за утилизацию», — пояснил Попов.