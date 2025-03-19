В США предложили бороться с лесными пожарами с помощью коз

Лесные пожары — настоящее бедствие для окружающей среды, которое становится все опаснее с каждым годом глобального потепления. Пожары вспыхивают по всему миру, но один из самых пожароопасных регионов — это США, где в прошлом году небывалое бедствие уничтожило Лос-Анджелес, а всего 10 дней назад пламя подступало к Нью-Йорку.
Одна из причин частых пожаров — инвазивные растительные виды (или, говоря проще, сорняки), которые активно разрастаются, заполоняя все пространство и уничтожая другие растения.
С растениями-вредителями можно бороться с помощью прополки, можно атаковать их пестицидами, но в Штатах придумали способ получше: нанять отряд коз. Про необычную услугу сразу нескольких американских компаний рассказал сайт The Cool Down.
Эти предприниматели предлагают любому желающему взять в аренду сразу целое стадо коз: животных доставят в нужное место, где они съедят всю траву и кустарник. Помогает с этой услугой портал Goats On The Go, который объединяет поставщиков и потребителей козьих услуг. На портале представлены услуги 75 козозаводчиков в 25 штатах.
Как объясняют авторы необычной инициативы, козы — гораздо более экологичный способ борьбы с сорняками, чем пестициды, которые вредят экологии, заражают землю и водные источники, а могут нанести вред даже тому, кто их распыляет.
Козы могут добраться туда, где люди не пройдут, едят то, чем брезгуют другие животные, и не оставляют после себя ничего, кроме удобрений.
Как объясняют на портале, у коз есть целый ряд преимуществ:
- они не повреждают ландшафт, в отличие от тяжелой техники;
- едят только сорняки;
- оставляют после себя удобрение (навоз);
- обходятся дешевле удобрений и не требуют электричества.
Кроме того, по словам авторов идеи, тренированные стада коз могут чинить горные тропы (видимо, поедая повреждающие их растения), помогают бороться с живущими в зарослях комарами, прочищают дренажные каналы и имеют еще много полезных применений.
Соединенные штаты нуждаются в козах.
«Северная Америка ведет неравный бой с сорняками — каждый год инвазивные виды завоевывают у местной растительности 728 тысяч гектаров», — объясняет основатель Goats On The Go Аарон Стил. На сайте поясняется, что убирать такое количество сорняков вручную просто невозможно, и человечеству необходим союзник в этой войне — такой, как козы.
Кроме коз в Штатах, кстати, можно арендовать и куриц — так местные предприниматели отреагировали на дефицит яиц в стране.