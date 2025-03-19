В США предложили бороться с лесными пожарами с помощью коз

Лесные пожары — настоящее бедствие для окружающей среды, которое становится все опаснее с каждым годом глобального потепления. Пожары вспыхивают по всему миру, но один из самых пожароопасных регионов — это США, где в прошлом году небывалое бедствие уничтожило Лос-Анджелес, а всего 10 дней назад пламя подступало к Нью-Йорку.