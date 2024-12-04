В США подали коллективный иск к Mattel из-за скандала с куклами Барби

Согласно иску, 11 ноября истец купила одну из кукол для своей несовершеннолетней дочери. Девочка прошла по ссылке на порносайт, где увидела рекламу с откровенными фотографиями, изображающими в том числе половой акт. Мать и дочь ужаснулись, после чего женщина подала в суд, требуя возмещения ущерба.