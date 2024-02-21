В США победитель лотереи не забрал приз и лишился $36 млн

Представитель лотереи Мишель Гринер рассказала, что организаторы были вынуждены аннулировать выигрыш, так как победитель даже не связался с ними. Теперь последний не сможет получить приз, даже если обратится за ним. По данным организаторов Mega Millions, это единственный подобный случай за весь 2023 год.