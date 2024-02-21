В США победитель лотереи не забрал приз и лишился $36 млн

В США неизвестный победитель лотереи Mega Millions не пришел за призом, из-за чего лишился $36 млн (около 3,3 млрд руб.). Об этом сообщает People.
Представитель лотереи Мишель Гринер рассказала, что организаторы были вынуждены аннулировать выигрыш, так как победитель даже не связался с ними. Теперь последний не сможет получить приз, даже если обратится за ним. По данным организаторов Mega Millions, это единственный подобный случай за весь 2023 год.
Счастливый лотерейный билет был куплен 15 августа 2023 года в магазине Publix города Джексонвилл.
Мишель Гринер также рассказала, что теперь 80% выигрыша переведут на поддержку трастового фонда, который занимается спонсированием образовательных программ. Остальную часть распределят между призовыми фондами лотереи.
Ранее мир также удивила выигравшая в лотерею жительница Великобритании. Она получила приз в размере £800 тыс. (₽93 млн), однако всего за четыре года растратила все деньги и разочаровалась в выигрыше. По словам британки, крупная сумма денег разрушила ее жизнь и стала для нее «очень удручающим» опытом.